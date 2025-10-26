आंध्र प्रदेश बस हादसे का ड्राइवर गिरफ्तार, आग लगने के बाद सवारियों को छोड़ भाग गया था

आंध्र प्रदेश में जलकर खाक हुई बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद बस ड्राइवर वहां से भाग निकला था। पुलिस का कहना है कि भागने के बजाए अगर ड्राइवर ने वहां रुककर लोगों की मदद की होती तो शायद इतनी मौतें न हुई होतीं। इस ड्राइवर का नाम लक्ष्मय्या है।



भारी वाहन के लाइसेंस के लिए नकली प्रमाण पत्र

जांचकर्ताओं ने पाया कि लक्ष्मय्या ने केवल कक्षा 5 तक पढ़ाई की है। उसने भारी वाहन चलाने का लाइसेंस पाने के लिए दसवीं का नकली प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया था। लाइसेंसिंग नियमों के अनुसार, किसी भी परिवहन वाहन को चलाने के लिए किसी को कक्षा 8 तक पढ़ाई करनी जरूरी है।



गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुरु गांव में 24 अक्टूबर को मोटरसाइकिल एक स्लीपर बस के नीचे आ गई थी। बस के टक्कर मारने से पहले ही मोटरसाइकिल एक अन्य हादसे का शिकार हुई थी। बस में 44 यात्री सवार थे। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल बस के नीचे कुछ दूरी तक घिसटती रही जिससे उसकी पेट्रोल की टंकी फट गई और आग लग गई।



बाइक सवार दोनों व्यक्ति नशे में थे

बता दें कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार को पुष्टि की कि बेंगलुरु जा रही बस में आग लगने की घटना से जुड़ी मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति नशे में थे। कुरनूल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) कोया प्रवीण ने कहा कि फोरेंसिक जांच से अभी-अभी पुष्टि हुई है कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों व्यक्ति (शिव शंकर और एरी स्वामी) नशे में थे।