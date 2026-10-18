कश्मीर जा रही बस पर हरियाणा में हमला, बुजुर्ग के साथ मारपीट; CM उमर ने जताई नाराजगी

जम्मू-कश्मीर जा रही एक प्राइवेट बस पर हरियाणा करनाल में हमला हुआ है। बस के ड्राइवर ने बताया कि पार्किंग को लेकर हुई बहस के बाद हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार लोगों ने बस पर हमला कर दिया। इसमें एक बुजुर्ग यात्री को गंभीर चोट भी आई।

दिल्ली से जम्मू-कश्मीर जा रही बस के ऊपर हरियाणा में हमला किया गया है। इस हमले में बस में सवार एक बुजुर्ग यात्री भी घायल हो गया है। बस के ड्राइवर ने बताया कि बस में सवार यात्रियों को खाने के ब्रेक के लिए एक होटल के पास पार्क किया था। इसी दौरान कुछ लोगों ने जम्मू-कश्मीर नंबर बस के हरियाणा में होने पर आपत्ति जताई और हमला कर दिया। बकौल ड्राइवर, हमलावरों ने उन्हें आतंकवादी भी कहा। इस घटना के सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने हरियाणा समकक्ष के साथ बात की। हरियाणा प्रशासन ने इस मामले में सख्त से सख्त ऐक्शन लेने का भरोसा जताया है।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से जम्मू-कश्मीर जा रही बस नीलोखेरी, करनाल के डिवाइन स्टार होटल के पास खड़ी हुई थी। इसी दौरान यह लड़ाई हुई। इस मामले पर बात करते हुए बस के ड्राइवर वकार ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया, “हम दिल्ली से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। खाना खाने के लिए नीलाखेरी में डिवाइन स्टार होटल के पास गाड़ी रोकी थी। इसी दौरान कछ लोग वहां पार्किंग एरिया में आ गए। वह हरियाणा नंबर की बलेनो गाड़ी से थे।” वकार के मुताबिक, बस पार्क करने के एक मिनट बाद ही एक आदमी चिल्लाया, 'आतंकवादी गाड़ी निकाल यहां से'

वकार ने बताया कि इसके बाद जब उनसे पूछा, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि एक जम्मू-कश्मीर नंबर की बस हरियाणा में पार्क नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, “मैं उनके पास गया और पूछा कि क्या मामला है? उसने मुझसे कहा कि जल्दी से इस बस को हटा लो क्योंकि वह हरियाणा में एक जम्मू-कश्मीर नंबर की बस को पार्क नहीं होने देंगे।” वकार ने आगे बताया कि इसके बाद विवाद बढ़ गया और उन्होंने बस पर हमला करना शुरू कर दिया। हमलावरों ने बस की फ्रंट विंड शील्ड पर हमला कर दिया और अन्य कांच भी तोड़ दिए।

लगातार धमकी दे रहे थे, गोली मार देंगे, बस में आग लगा देंगे- वकार जम्मू-कश्मीर जा रहे ड्राइवर वकार ने आरोप लगाया कि बस पर हमला करने के बाद भी हमलावरों का गु्स्सा कम नहीं हुआ। वह लगातार गोली मारने और बस में आग लगाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने बताया, "वह हमें लगातार धमकी दे रहे थे। 'हम गोली मार देंगे, गाड़ी को आग के हवाले कर देंगे। हम मार देंगे।' ऐसा गुंडापन बंद होना चाहिए। यहां के नंबर की गाड़ी भी हमारे यहां से गुजरती हैं। ऐसे बर्ताव से केवल दोनों तरफ से माहौल खराब होगा।"

जम्मू-कश्मीर बस पर हमले पर पुलिस क्या बोली? इस घटना के बाद हरियाणा पुलिस एक्शन में आई। पुलिस के मुताबिक यह पूरा घटनाक्रम पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद वहां पड़ी हुई ईंटों से यह घटना हुई। पुलिस के बस में एक सवारी शराब के नशे में थी। गाड़ी में सवार दोनों लोग भी शराब पीए हुए थे। यहीं से दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ। भूटाना पुलिस थाने के इंचार्ज ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, "हमें रात में कॉल मिली थी। एक कार और जम्मू-कश्मीर की प्राइवेट बस में विवाद हुआ है। कार में लोकल के लोग बैठे हुए थे। यह पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। बस में एक पैसेंजर सईद अरफाक और गाड़ी के सवार मोहित और सावन शराब पीए हुए थे। इनकी आपस में लड़ाई हो गई। इसके बाद उन्होंने पास में पड़ी हुई ईंटों से हमला कर दिया, जिससे बस के शीशे टूट गए।