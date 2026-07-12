इस दिन से चलने लगेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री ने दी खुशखबरी; 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रफ्तार
Bullet Train: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन पर खुशखबरी दी और कहा कि यह अगले साल 15 अगस्त से दौड़ने लगेगी। पहला फेज सूरत-बिलिमोरा होगा। इसके बाद, धीरे-धीरे पूरे रूट पर शुरू हो जाएगी।
Bullet Train, Indian Railways: अगले साल से भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। 15 अगस्त, 2027 से भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। मुंबई-अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है और पहले फेज में सूरत-बिलिमोरा के बीच बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। यह पूरा 508 किलोमीटर लंबा फेज होगा, जो आने वाले समय में एक-एक करके शुरू किए जाएंगे। नोवोटेल हैदराबाद कन्वेंशन सेंटर में HYSEA GCCS & IT राउंडटेबल में बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशखबरी दी और कहा, "भारत की पहली बुलेट ट्रेन अपने अगले चैप्टर में आ गई है। अगले साल से बन रहा मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर फेज-बाई-फेज खुल जाएगा। पहला फेज सूरत-बिलिमोरा होगा।''
उन्होंने आगे कहा कि पहले फेज के बाद ट्रेन को धीरे-धीरे वापी, फिर अहमदाबाद, उसके बाद ठाणे और आखिर में पूरे मुंबई-अहमदाबाद रूट तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, "यह फेज-बाई-फेज, सेक्शन-बाई-सेक्शन शुरू होगा, जिसकी शुरुआत अगले साल 15 अगस्त से हो जाएगी।'' रेल मंत्री ने कहा कि इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लगभग 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। पूरी तरह से चालू होने पर ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी।
रेलवे स्टेशनों के रिकंस्ट्रक्शन पर दिया अपडेट
इस बीच, रेल मंत्री ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के चल रहे रिकंस्ट्रक्शन पर भी अपडेट दिया और बताया कि 261 स्टेशन पहले ही बहुत ज्यादा तेजी से पूरे हो चुके हैं। मशहूर सिकंदराबाद स्टेशन के बारे में बताते हुए वैष्णव ने कहा कि रेगुलर ट्रेन ट्रैफिक बनाए रखने की लॉजिस्टिक चुनौती के बावजूद इसे पूरी तरह से नए रूप में डेवलप किया जा रहा है। मंत्री ने कहा, "दुनिया में जब वे रेलवे रीडेवलपमेंट का काम करते हैं, तो वे ट्रैफिक रोक देते हैं। हम ट्रैफिक नहीं रोक सकते। जब तक ट्रैफिक है, हमें सावधान रहना होगा। हम एक एयर कॉनकोर्स बना रहे हैं, जो सभी प्लेटफॉर्म पर छत की तरह है, जबकि ट्रेनें असल में चल रही हैं। हम सेफ्टी और क्वालिटी पर ध्यान देते हुए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं।"
'पीएम ने हैदराबाद को तीन हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिए'
मंत्री ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को तीन हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिए हैं, जो इसका नजारा बदल देंगे। पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई और हैदराबाद से बेंगलुरु तक यह पूरे इलाके के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बनेगा। हैदराबाद हाई-स्पीड हब बनेगा। इससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा और इस पूरे इलाके की इकॉनमी पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो जाएगी।" टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ पर जोर देते हुए, वैष्णव ने कहा कि तेलंगाना केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का एक बड़ा बेनिफिशियरी रहा है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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