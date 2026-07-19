ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर चला बुलडोजर; TMC भड़की, भाजपा बोली- कानून सबके लिए बराबर

सांसद अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राजनीतिक संगठन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमतला इलाके में स्थित तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर प्रशासन का डंडा चला है। शनिवार को जिला प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण का हवाला देते हुए इस कार्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का दावा है कि इस इमारत का निर्माण बिना किसी स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के किया गया था। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

अपने कार्यालय पर हुई इस कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सीधा हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध और डराने-धमकाने की राजनीति करार दिया। अभिषेक ने कहा कि इस तरह के कदमों से तृणमूल कांग्रेस कमजोर नहीं होगी, बल्कि और अधिक मजबूत होकर उभरेगी।

अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर देश में बुलडोजर मॉडल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पहले अन्नपूर्णा का मुद्दा था और अब चुनाव खत्म होते ही ये लोग बुलडोजर लेकर आ गए हैं। यह भाजपा की डराने और धमकाने वाली राजनीति का स्पष्ट उदाहरण है। अगर किसी को भी यह लगता है कि हमारा पार्टी दफ्तर तोड़कर वे तृणमूल कांग्रेस को डरा देंगे या चुप करा देंगे तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रशासन की हर ऐसी दमनकारी कार्रवाई हमें जनता के बीच और मजबूत बनाएगी।"

निजी जमीन का दावा और कानूनी लड़ाई का ऐलान सांसद अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राजनीतिक संगठन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस मामले में स्थिति पूरी तरह से अलग है। उन्होंने दावा किया कि जिस कार्यालय को गिराया गया है वह किसी सरकारी संपत्ति पर नहीं बल्कि पूरी तरह से निजी भूमि पर बना हुआ था।

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस निर्माण से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज और स्वीकृत योजनाएं उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और वे सभी कानूनी दस्तावेजों को कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका पर उनका पूरा भरोसा है और यदि आवश्यक हुआ तो तृणमूल कांग्रेस इस मामले को देश की सर्वोच्च अदालत तक लेकर जाएगी।

अभिषेक बनर्जी ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रशासन बुलडोजर चला रहा था उसी दौरान भगवा गमछा पहने और भाजपा के झंडे लिए कुछ असामाजिक तत्व परिसर में घुस आए। उन्होंने कार्यालय के भीतर मौजूद पार्टी की संपत्ति और साजो-सामान के साथ तोड़फोड़ भी की।

'नोटिस के बाद भी नहीं दिया गया जवाब' दूसरी ओर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को नियमानुसार और वैध बताया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई बल्कि इसके लिए बकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन ने सबसे पहले 30 जून को अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को नोटिस जारी किया था। इसमें भवन निर्माण से जुड़े स्वीकृत दस्तावेजों और स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। जब पहले नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो 7 जुलाई को दूसरा नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में अभिषेक बनर्जी या उनके किसी प्रतिनिधि को 15 जुलाई को जिला प्रशासन के समक्ष उपस्थित होकर जरूरी कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया था।

अधिकारियों का दावा है कि तय तारीख तक न तो पार्टी की तरफ से कोई जवाब आया और न ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। इसके बाद प्रशासन ने नियमों के तहत आगे बढ़ते हुए इस अवैध ढांचे को गिराने का फैसला किया।