Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर चला बुलडोजर; TMC भड़की, भाजपा बोली- कानून सबके लिए बराबर

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सांसद अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राजनीतिक संगठन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है।

ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर चला बुलडोजर; TMC भड़की, भाजपा बोली- कानून सबके लिए बराबर

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमतला इलाके में स्थित तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर प्रशासन का डंडा चला है। शनिवार को जिला प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण का हवाला देते हुए इस कार्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का दावा है कि इस इमारत का निर्माण बिना किसी स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के किया गया था। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

अपने कार्यालय पर हुई इस कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सीधा हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध और डराने-धमकाने की राजनीति करार दिया। अभिषेक ने कहा कि इस तरह के कदमों से तृणमूल कांग्रेस कमजोर नहीं होगी, बल्कि और अधिक मजबूत होकर उभरेगी।

South 24 Parganas, Jul 18 (ANI): A view of TMC MP Abhishek Banerjee's closed office as an anti-encroachment drive is being carried out amidst security arrangements at Amtala, in South 24 Parganas on Saturday. (ANI Video Grab)

अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर देश में बुलडोजर मॉडल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पहले अन्नपूर्णा का मुद्दा था और अब चुनाव खत्म होते ही ये लोग बुलडोजर लेकर आ गए हैं। यह भाजपा की डराने और धमकाने वाली राजनीति का स्पष्ट उदाहरण है। अगर किसी को भी यह लगता है कि हमारा पार्टी दफ्तर तोड़कर वे तृणमूल कांग्रेस को डरा देंगे या चुप करा देंगे तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रशासन की हर ऐसी दमनकारी कार्रवाई हमें जनता के बीच और मजबूत बनाएगी।"

निजी जमीन का दावा और कानूनी लड़ाई का ऐलान

सांसद अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राजनीतिक संगठन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस मामले में स्थिति पूरी तरह से अलग है। उन्होंने दावा किया कि जिस कार्यालय को गिराया गया है वह किसी सरकारी संपत्ति पर नहीं बल्कि पूरी तरह से निजी भूमि पर बना हुआ था।

South 24 Parganas: People gather amid the demolition of the party office of Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee after it was allegedly found to be constructed without an approved building plan and in violation of applicable rules, in Amtala, South 24 Parganas district, West Bengal, Saturday, July 18, 2026. (PTI Photo) (PTI07_18_2026_000271B)

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस निर्माण से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज और स्वीकृत योजनाएं उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और वे सभी कानूनी दस्तावेजों को कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका पर उनका पूरा भरोसा है और यदि आवश्यक हुआ तो तृणमूल कांग्रेस इस मामले को देश की सर्वोच्च अदालत तक लेकर जाएगी।

अभिषेक बनर्जी ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रशासन बुलडोजर चला रहा था उसी दौरान भगवा गमछा पहने और भाजपा के झंडे लिए कुछ असामाजिक तत्व परिसर में घुस आए। उन्होंने कार्यालय के भीतर मौजूद पार्टी की संपत्ति और साजो-सामान के साथ तोड़फोड़ भी की।

'नोटिस के बाद भी नहीं दिया गया जवाब'

दूसरी ओर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को नियमानुसार और वैध बताया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई बल्कि इसके लिए बकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन ने सबसे पहले 30 जून को अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को नोटिस जारी किया था। इसमें भवन निर्माण से जुड़े स्वीकृत दस्तावेजों और स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। जब पहले नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो 7 जुलाई को दूसरा नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में अभिषेक बनर्जी या उनके किसी प्रतिनिधि को 15 जुलाई को जिला प्रशासन के समक्ष उपस्थित होकर जरूरी कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया था।

अधिकारियों का दावा है कि तय तारीख तक न तो पार्टी की तरफ से कोई जवाब आया और न ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। इसके बाद प्रशासन ने नियमों के तहत आगे बढ़ते हुए इस अवैध ढांचे को गिराने का फैसला किया।

'कानून के सामने सब बराबर'

इस विध्वंस के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के इस कदम का पुरजोर समर्थन किया है और कहा है कि यह कार्रवाई यह साबित करती है कि देश का कानून हर नागरिक के लिए एक समान है, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो। पश्चिम बंगाल भाजपा की वरिष्ठ नेता अग्निमित्रा पॉल ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा, "आज जो कार्रवाई इस कथित अवैध निर्माण पर हुई है उससे पूरे समाज में एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश गया है। कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति, संगठन या जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यही सुशासन की असली पहचान है और एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है।" पॉल ने आगे कहा कि निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हर स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर की जाए।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Abhishek Banerjee
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी नवीनतम खबरों और पल-पल की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।