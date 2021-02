बीएसपी सांसद सतीश मिश्रा ने कहा, ''घरना स्थलों के पास कीलें लगाई गईं। मुझे लगता है कि सरकार ने पाकिस्तान की सीमा पर इस तरह की तैयारी नहीं की होगी जैसा कि वह दिल्ली की सीमाओं पर कर रही है। अन्नादतों को राष्ट्र का शत्रु कहा जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अहंकार को दूर करें और तीन कानूनों को निरस्त करें।''

Nails have been fixed near the protest sites. I think govt would not have made this kind of preparation at Pakistan border as it is doing at Delhi borders. Annadatas are being called the enemy of the nation. I urge you to shun ego & repeal the three laws: BSP MP Satish Mishra pic.twitter.com/lx0TfokiWt