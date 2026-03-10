Budget Session LIVE: ईरान युद्ध पर चर्चा, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव; इन मांगों पर अड़ा विपक्ष

Budget Session 2026 LIVE

Budget Session 2026 LIVE: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से हंगामेदार शुरुआत के साथ जारी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, अमेरिकी हमलों और ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह के हालिया बयानों के बाद दुनिया भर में मची उथल-पुथल की गूंज भारतीय संसद में भी साफ सुनाई दे रही है। विपक्ष जहां इस युद्ध और खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा की मांग पर अड़ा है, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थिति पर सरकार का रुख स्पष्ट किया है। इसके अलावा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी आज सदन के अहम मुद्दों में से एक है। दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की कार्यवाही, नेताओं के बयान और पल-पल के ताजा अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें।

10 Mar 2026, 09:29:21 AM IST Budget Session 2026 LIVE: ईरान पर क्या बोले जयशंकर? Budget Session 2026 LIVE: एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा- उन्हें ईरान से किसी भी तरह निकलने की सलाह दी गई है।

10 Mar 2026, 09:28:22 AM IST Budget Session 2026 LIVE: सरकार की विदेश नीति विचलित हो गई- कांग्रेस नेता Budget Session 2026 LIVE: कांग्रेस नेता नसीर हुसैन ने कहा कि सरकार की विदेश नीति विचलित हो गई है, अमेरिकी दबाव में है। पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर कोई संवेदना संदेश नहीं भेजा गया।

10 Mar 2026, 09:27:53 AM IST Budget Session 2026 LIVE: सरकार ईरान युद्ध पर अपना रुख स्पष्ट करे- अखिलेश Budget Session 2026 LIVE: एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ईरान युद्ध पर अपना रुख स्पष्ट करे। अमेरिका हमें तेल कहां से खरीदने का निर्देश दे रहा है। विदेश नीति पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।

10 Mar 2026, 09:25:07 AM IST Budget Session 2026 LIVE: 11 बजे से फिर शुरू होगी कार्यवाही Budget Session 2026 LIVE: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज (10 मार्च) सुबह 11 बजे से फिर शुरू होगी। कल के हंगामे के बाद, विपक्ष ईरान युद्ध पर विस्तृत बहस की मांग कर रहा है, जबकि सरकार ने कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने बैठक की थी।

10 Mar 2026, 09:24:04 AM IST Budget Session 2026 LIVE: पश्चिम एशिया पर संसद में चर्चा कराने की विपक्ष की मांग स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं Budget Session 2026 LIVE: पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट पर संसद में चर्चा कराने संबंधी विपक्ष की मांग को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने की संभावना नहीं है क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों सदनों को इस मुद्दे पर जानकारी दे चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहती है, जिस पर अब मंगलवार को चर्चा होने की संभावना है क्योंकि पश्चिम एशिया पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन के कारण कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सूत्रों के अनुसार, पश्चिम एशिया में स्थिति पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि विदेश मंत्री दोनों सदनों को इस बारे में जानकारी दे चुके हैं।

10 Mar 2026, 09:22:50 AM IST Budget Session 2026 LIVE: लोकसभा में अध्यक्ष बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं अमित शाह Budget Session 2026 LIVE: विपक्षी सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में होने वाली चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष बिरला ने सदन की कार्यवाही चलाते समय 'पक्षपातपूर्ण' तरीके से काम किया।