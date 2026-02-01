पीएम मोदी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, बोले- आज का भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार

संक्षेप: पीएम मोदी ने बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इसमें देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। उन्होंने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का है राजमर्ग है। आज का भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि आज का भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। बजट से उसे नई ऊर्जा व नई गति मिलेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत को उड़ान मिलेगी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को व्यापक सर्मथन इस बजट से मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। यह बजट अपार अवसरों का है राजमर्ग है।

बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने कहा, ''जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। यह बजट भारत की ग्लोबल भूमिका को और मजबूत करता है। भारत के 1.4 अरब नागरिक सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। यह लाखों देशवासियों का संकल्प है।''

उन्होंने आगे कहा, ''यह बजट भरोसे पर आधारित गवर्नेंस और इंसान-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को दिखाता है। यह एक खास बजट है जो राजकोषीय घाटे को कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने को प्राथमिकता देता है, साथ ही ज्यादा पूंजीगत खर्च और मजबूत आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाता है।'' उन्होंने कहा कि दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है।