भारत को बनाया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग हब, बजट में वित्त मंत्री ने रखे 3 नए प्रस्ताव
दवा उद्योग में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है।
Central Budget 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और रेयर अर्थ के लिए कई क्रांतिकारी प्रस्ताव रखे हैं। सरकार ने भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को और मजबूती देने की बात कही है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के बजट में बढ़ोतरी की बात कही है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में।
निर्मला सीतारमण ने टियर-2 और टियर-3 शहरों के आसपास नए विशिष्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्क और क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव रखा है।'गति शक्ति' योजना के तहत बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जाएगा ताकि सामान की आवाजाही की लागत कम हो सके।
दवा उद्योग में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए "बायोफार्मा शक्ति" योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। देशभर में 1,000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, ताकि नई दवाओं के परीक्षण और शोध में तेजी आए। भारत को जैविक दवाओं के उत्पादन में अग्रणी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
रेयर अर्थ पर फोकस
भविष्य की तकनीक और रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। ईवी (EV), रक्षा और एयरोस्पेस में उपयोग होने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट के स्थानीय निर्माण के लिए भारी वित्तीय सहायता का प्रावधान है।