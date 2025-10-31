Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsBSF troops foiled infiltration attempt apprehended Pakistani national in Ferozepur
बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी; BSF ने दिखाई मुस्तैदी, पकड़ाया

संक्षेप: पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। BSF ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि घुसपैठिए की पहचान इम्तियाज अहमद के रूप में हुई है।

Fri, 31 Oct 2025 05:22 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
बीते मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद से भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पर मुस्तैदी दिखाते हुए कई घुसपैठियों को पकड़ा है। इस क्रम में BSF ने शुक्रवार को एक और ऐसी ही कोशिश को नाकाम किया है। जवानों में PAK बॉर्डर को पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी को धर दबोचा है।

BSF ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी शख्स को पकड़ लिया है। BSF पंजाब फ्रंटियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की है।

BSF ने बताया कि जवानों को सीमा पर संदिग्ध गतिविधियां दिखीं जिसके बाद जवानों ने तुरंत एक्शन लिया और भारतीय क्षेत्र में घुस आए शख्स को जलालाबाद के पास पकड़ लिया। उसे 160वीं बटालियन के जवानों ने एक सीमा चौकी के पास संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा था। BSF के मुताबिक घुसपैठिए की पहचान इम्तियाज अहमद के रूप में हुई है। यह शख्स पाकिस्तान के शकरगढ़ जिले के परवल गांव का निवासी है।

BSF ने पोस्ट में बताया, ‘अत्यंत सतर्कता और चौकसी दिखाते हुए BSF के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया, जो अवैध रूप से फिरोजपुर के जलालाबाद के पास भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर आया था। घुसपैठिए की पहचान पाकिस्तान के शकरगढ़ जिले की नारोवाल तहसील के निवासी के रूप में हुई है और प्रारंभिक पूछताछ के बाद, उसे आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए लाखा के बेहराम पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।’

