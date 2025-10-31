बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी; BSF ने दिखाई मुस्तैदी, पकड़ाया

संक्षेप: पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। BSF ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि घुसपैठिए की पहचान इम्तियाज अहमद के रूप में हुई है।

बीते मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद से भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पर मुस्तैदी दिखाते हुए कई घुसपैठियों को पकड़ा है। इस क्रम में BSF ने शुक्रवार को एक और ऐसी ही कोशिश को नाकाम किया है। जवानों में PAK बॉर्डर को पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी को धर दबोचा है।

BSF ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी शख्स को पकड़ लिया है। BSF पंजाब फ्रंटियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की है।

BSF ने बताया कि जवानों को सीमा पर संदिग्ध गतिविधियां दिखीं जिसके बाद जवानों ने तुरंत एक्शन लिया और भारतीय क्षेत्र में घुस आए शख्स को जलालाबाद के पास पकड़ लिया। उसे 160वीं बटालियन के जवानों ने एक सीमा चौकी के पास संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा था। BSF के मुताबिक घुसपैठिए की पहचान इम्तियाज अहमद के रूप में हुई है। यह शख्स पाकिस्तान के शकरगढ़ जिले के परवल गांव का निवासी है।