सीमा पार कर भारत में घुसने वाले पाकिस्तानी को BSF ने दबोचा, केजरीवाल की BJP को चुनौती; टॉप 5 न्यूज

सीमा पार कर भारत में घुसने वाले पाकिस्तानी को BSF ने दबोचा, केजरीवाल की BJP को चुनौती; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। BSF ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि घुसपैठिए की पहचान इम्तियाज अहमद के रूप में हुई है।

Fri, 31 Oct 2025 06:42 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
BSF ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया है। BSF ने सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को धर दबोचा है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को खुली चुनौती दे दी है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी; BSF ने दिखाई मुस्तैदी, पकड़ाया

बीते मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद से भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पर मुस्तैदी दिखाते हुए कई घुसपैठियों को पकड़ा है। इस क्रम में BSF ने शुक्रवार को एक और ऐसी ही कोशिश नाकाम की है। जवानों में PAK बॉर्डर को पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी को धर दबोचा है। पढ़ें पूरी खबर…

दुबई से भारत का चावल महंगे दाम में खरीद रहा बांग्लादेश, एक्सपर्ट्स भी हैरान

मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश सरकार का प्रमुख बनने के बाद से ही नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में खटास आ गई। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कई कड़े ऐक्शन लिए। अब बांग्लादेश को महंगे दाम में चावल खरीदना पड़ रहा है। वह अब दुबई के जरिए भारत का ही चावल महंगी कीमत पर लेना पड़ रहा है। बांग्लादेश के फूड डिपार्टमेंट ने भी कन्फर्म किया है कि वह जो चावल दुबई से खरीद रहा है, वह असल में भारतीय ही है। ऐसे में बांग्लादेश के हैरान एक्सपर्ट्स ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर में भारत का चावल, भारत के बजाए दुबई से क्यों खरीदा जा रहा। यह तो पैसों की बर्बादी है। पढ़ें पूरी खबर…

गुंडों को कौन बचा रहा? मोकामा कांड पर तेजस्वी ने EC को घेरा, निशाने पर अनंत सिंह

बिहार चुनाव के बीच मोकामा कांड ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने इस मामले पर चुनाव आयोग और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मोकामा से जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह को भी बिना नाम लिए निशाने पर लिया है। मोकामा हिंसा और जन सुराज कार्यकर्ता की हत्या पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…

एक दिन के लिए पुलिस हटा दो; अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को क्या दी चुनौती

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यदि एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो गुजरात में भाजपावालों को किसान दौड़ा-दौड़ाकर मारेंगे और जीना हराम कर देंगे। गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में 'किसान महापंचायत' को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भाजपा पर तीखे हमले किए और कहा कि इस पार्टी को घमंड हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने बहुत मलाई खा ली है, अब इन्हें लूटने नहीं देंगे। पढ़ें पूरी खबर…

यूपी पुलिस ने जारी की चेन स्नेचरों की फोटो, पहले नंबर पर भाजपा नेता की तस्वीर

यूपी पुलिस ने मिर्जापुर में चेन स्नेचरों (Chain Snatchers) के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया है। यह अभियान उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अपराधियों के पोस्टर में पहले ही नंबर पर भाजपा नेता की तस्वीर और नाम दिखाई दिया। इस पोस्टर में कुल सात अपराधियों की तस्वीरें और नाम शामिल किए गए हैं। जिनका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। पढ़ें पूरी खबर…

