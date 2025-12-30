Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBSF to launch operation Sard Hawa along Jammu Rajasthan borders with Pakistan
एलओसी के पास BSF लॉन्च करेगा ऑपरेशन सर्द हवा, घुसपैठ करने वालों की खैर नहीं

एलओसी के पास BSF लॉन्च करेगा ऑपरेशन सर्द हवा, घुसपैठ करने वालों की खैर नहीं

संक्षेप:

जम्मू में तैनात एक अधिकारी ने एएनआई को बताया, 'ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य घुसपैठ की कोशिशों को रोकना है, क्योंकि शीतकाल में घना कोहरा और धुंध ऐसी गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा कर देती हैं।'

Dec 30, 2025 05:05 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीमा सुरक्षा बल (BSF) जल्द ही कश्मीर फ्रंटियर के इलाकों, जम्मू की सुरक्षा चौकियों और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू करने वाला है। यह अभियान घने कोहरे के कारण कम दृश्यता का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए चलाया जाएगा। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अगले महीने शुरू होगा और जनवरी के अंत तक चलेगा। इसका मुख्य फोकस गणतंत्र दिवस समारोहों से पहले सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:भारतीय मूल के ट्रंप के इस सलाहकार ने कराया था भारत-PAK सीजफायर? कौन हैं रिकी गिल

जम्मू में तैनात एक अधिकारी ने एएनआई को बताया, 'ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य घुसपैठ की कोशिशों को रोकना है, क्योंकि शीतकाल में घना कोहरा और धुंध ऐसी गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा कर देती हैं।' उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ी हुई सतर्कता और गश्त के साथ ऊंचे स्तर के सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

कश्मीर फ्रंटियर के एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'BSF के शस्त्रागार में शामिल रडार और सेंसर-आधारित उपकरणों व कुछ आधुनिक गैजेट्स की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि LoC पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्रोन-आधारित सर्विलांस को भी बढ़ाया गया है।' उन्होंने बताया कि विशेष ड्रोन कमांडो और ड्रोन वारियर्स के साथ-साथ बीएसएफ की दुर्गा वाहिनी यूनिट्स को भी तैनात किया जाएगा। सर्दी में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों संबंधी खुफिया इनपुट को ध्यान में रखते हुए हवाई चौकसी को मजबूत किया जा रहा है।

सैन्य कमांडरों को निर्देश जारी

राजस्थान फ्रंटियर के एक अधिकारी ने बताया, 'कमांडरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना रुकावट के संचार सुनिश्चित करें और नियमित ड्रिल आयोजित की जाए। साथ ही, किसी भी खतरे की स्थिति का जवाब देने के लिए मजबूत योजनाएं लागू बनाएं जाएं।' उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सर्द हवा जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में BSF की ओर से किया जाने वाला वार्षिक शीतकालीन सुरक्षा अभ्यास है। यह कश्मीर सेक्टर के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों, जम्मू की प्रमुख सुरक्षा चौकियों और थार रेगिस्तान को कवर करता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) के महत्वपूर्ण हिस्से शामिल हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Jammu And Kashmir News BSF Indian Army
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।