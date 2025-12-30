एलओसी के पास BSF लॉन्च करेगा ऑपरेशन सर्द हवा, घुसपैठ करने वालों की खैर नहीं

संक्षेप: जम्मू में तैनात एक अधिकारी ने एएनआई को बताया, 'ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य घुसपैठ की कोशिशों को रोकना है, क्योंकि शीतकाल में घना कोहरा और धुंध ऐसी गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा कर देती हैं।'

सीमा सुरक्षा बल (BSF) जल्द ही कश्मीर फ्रंटियर के इलाकों, जम्मू की सुरक्षा चौकियों और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू करने वाला है। यह अभियान घने कोहरे के कारण कम दृश्यता का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए चलाया जाएगा। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अगले महीने शुरू होगा और जनवरी के अंत तक चलेगा। इसका मुख्य फोकस गणतंत्र दिवस समारोहों से पहले सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना है।

जम्मू में तैनात एक अधिकारी ने एएनआई को बताया, 'ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य घुसपैठ की कोशिशों को रोकना है, क्योंकि शीतकाल में घना कोहरा और धुंध ऐसी गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा कर देती हैं।' उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ी हुई सतर्कता और गश्त के साथ ऊंचे स्तर के सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कश्मीर फ्रंटियर के एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'BSF के शस्त्रागार में शामिल रडार और सेंसर-आधारित उपकरणों व कुछ आधुनिक गैजेट्स की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि LoC पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्रोन-आधारित सर्विलांस को भी बढ़ाया गया है।' उन्होंने बताया कि विशेष ड्रोन कमांडो और ड्रोन वारियर्स के साथ-साथ बीएसएफ की दुर्गा वाहिनी यूनिट्स को भी तैनात किया जाएगा। सर्दी में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों संबंधी खुफिया इनपुट को ध्यान में रखते हुए हवाई चौकसी को मजबूत किया जा रहा है।