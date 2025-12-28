हादी के हत्यारों के भारत आने की खबरें झूठी, ओवैसी ने क्या कहा; पढ़ें टॉप-5 खबरें

संक्षेप: इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध बांग्लादेश से फरार हैं। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की मॉब लिंचिंग पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध बांग्लादेश से फरार हैं। ढाका महानगर पुलिस के सीनियर अधिकारी का कहना है कि उनके इस समय भारत में होने का संदेह है। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की मॉब लिंचिंग पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

हादी के हत्यारों के भारत आने की खबरें झूठी, मेघालय पुलिस-BSF ने खोली पोल

इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध बांग्लादेश से फरार हैं। ढाका महानगर पुलिस के सीनियर अधिकारी का कहना है कि उनके इस समय भारत में होने का संदेह है। हालांकि, मेघालय पुलिस और बीएसएफ ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार को कहा, 'बांग्लादेश मीडिया के कुछ हिस्सों से उभर रही झूठी और गढ़ी हुई कहानियां भ्रम पैदा कर रही हैं। पढ़ें पूरी खबर

मजबूत तो डाकू भी होता है, दिग्विजय के RSS की तारीफ करने पर बोले सलमान खुर्शीद

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस और भाजपा के संगठन की तारीफ करने पर कांग्रेस में बवाल मच गया है। कई नेताओं ने दिग्विजय के बयान का विरोध किया है। वहीं, पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने शोले फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि मजबूत तो डाकू भी होता है, तो क्या आप अपने बच्चों से डाकू बनने को कहते हैं? खुर्शीद ने आरोप लगाया कि देश के सभी संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ अंतिम सांस तक पार्टी लड़ती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिग्विजय की शब्दावली और संदर्भ पर ध्यान देने की जरूरत है। पढ़ें पूरी खबर

दीपू और अमृत की मौत पर क्या बोले ओवैसी, बांग्लादेश पर चेतावनी और एक चिंता

दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की मॉब लिंचिंग पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों की मौत पर चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के हालात को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इस दौर में तमाम भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश में हैं। इसके अलावा उन्होंने देश में लिंचिंग की घटनाओं पर भी चिंता जताई। पढ़ें पूरी खबर

'हम चीनी नहीं हैं... हम भारतीय हैं', हमले से पहले एंजेल चकमा के शब्द

उत्तराखंड के देहरादून में मारे गए त्रिपुरा के छात्र ने खुद पर हुए हमले से पहले हमलावरों से कहा था कि वह चीनी नहीं है। एंजेल चकमा नाम के छात्र पर कथित तौर पर 9 दिसंबर को कैंटीन में पांच से छह लोगों ने हमला कर दिया था। हमले के 17 दिन बाद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को बताया कि त्रिपुरा के 24 साल के छात्र की मौत हो गई। दो सप्ताह पहले देहरादून में एक कैंटीन में कथित नस्लीय भेदभाव को लेकर हुए झड़प में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पढ़ें पूरी खबर