Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBSF on Hadi Murderers Owaisi Statement Bangladesh top 5 evening news
हादी के हत्यारों के भारत आने की खबरें झूठी, ओवैसी ने क्या कहा; पढ़ें टॉप-5 खबरें

हादी के हत्यारों के भारत आने की खबरें झूठी, ओवैसी ने क्या कहा; पढ़ें टॉप-5 खबरें

संक्षेप:

इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध बांग्लादेश से फरार हैं। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की मॉब लिंचिंग पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

Dec 28, 2025 07:02 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध बांग्लादेश से फरार हैं। ढाका महानगर पुलिस के सीनियर अधिकारी का कहना है कि उनके इस समय भारत में होने का संदेह है। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की मॉब लिंचिंग पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हादी के हत्यारों के भारत आने की खबरें झूठी, मेघालय पुलिस-BSF ने खोली पोल
इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध बांग्लादेश से फरार हैं। ढाका महानगर पुलिस के सीनियर अधिकारी का कहना है कि उनके इस समय भारत में होने का संदेह है। हालांकि, मेघालय पुलिस और बीएसएफ ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार को कहा, 'बांग्लादेश मीडिया के कुछ हिस्सों से उभर रही झूठी और गढ़ी हुई कहानियां भ्रम पैदा कर रही हैं। पढ़ें पूरी खबर

मजबूत तो डाकू भी होता है, दिग्विजय के RSS की तारीफ करने पर बोले सलमान खुर्शीद
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस और भाजपा के संगठन की तारीफ करने पर कांग्रेस में बवाल मच गया है। कई नेताओं ने दिग्विजय के बयान का विरोध किया है। वहीं, पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने शोले फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि मजबूत तो डाकू भी होता है, तो क्या आप अपने बच्चों से डाकू बनने को कहते हैं? खुर्शीद ने आरोप लगाया कि देश के सभी संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ अंतिम सांस तक पार्टी लड़ती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिग्विजय की शब्दावली और संदर्भ पर ध्यान देने की जरूरत है। पढ़ें पूरी खबर

दीपू और अमृत की मौत पर क्या बोले ओवैसी, बांग्लादेश पर चेतावनी और एक चिंता
दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की मॉब लिंचिंग पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों की मौत पर चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के हालात को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इस दौर में तमाम भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश में हैं। इसके अलावा उन्होंने देश में लिंचिंग की घटनाओं पर भी चिंता जताई। पढ़ें पूरी खबर

'हम चीनी नहीं हैं... हम भारतीय हैं', हमले से पहले एंजेल चकमा के शब्द
उत्तराखंड के देहरादून में मारे गए त्रिपुरा के छात्र ने खुद पर हुए हमले से पहले हमलावरों से कहा था कि वह चीनी नहीं है। एंजेल चकमा नाम के छात्र पर कथित तौर पर 9 दिसंबर को कैंटीन में पांच से छह लोगों ने हमला कर दिया था। हमले के 17 दिन बाद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को बताया कि त्रिपुरा के 24 साल के छात्र की मौत हो गई। दो सप्ताह पहले देहरादून में एक कैंटीन में कथित नस्लीय भेदभाव को लेकर हुए झड़प में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पढ़ें पूरी खबर

लॉरा हैरिस ने टी20 क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा, 15 बॉल में ठोकी फिफ्टी
विमेंस सुपर स्मैश लीग में सिडनी थंडर के लिए निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, लॉरा हैरिस ने रविवार को ओटागो के लिए 15 गेंदों में अर्धशतक बनाकर महिला सुपर स्मैश में तुरंत प्रभाव डाला। यह महिला टी20 में (जहां डेटा उपलब्ध है) संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक है, जो 2022 में वारविकशायर के लिए ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ मैरी केली द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के बराबर है। ओटागो के लिए अपने पहले मैच में, बड़े शॉट लगाने के लिए जानी जाने वाली अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैरिस ने कैंटरबरी के खिलाफ ओटागो के 146 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। पढ़ें पूरी खबर

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Asaduddin Owaisi Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।