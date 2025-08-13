BSF Meghalaya launches massive joint operation to flush out Bangladeshi miscreants इस राज्य में मौजूद हथियारों से लैस बांग्लादेशी, ऐक्शन में BSF; पुलिस और ग्रामीण भी जुटे, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBSF Meghalaya launches massive joint operation to flush out Bangladeshi miscreants

इस राज्य में मौजूद हथियारों से लैस बांग्लादेशी, ऐक्शन में BSF; पुलिस और ग्रामीण भी जुटे

चरमपंथी तत्वों की संभावित घुसपैठ की कोशिशों को रोकने और अनधिकृत सीमा पार व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

Amit Kumar एएनआई, शिलॉन्गWed, 13 Aug 2025 09:52 PM
share Share
Follow Us on
इस राज्य में मौजूद हथियारों से लैस बांग्लादेशी, ऐक्शन में BSF; पुलिस और ग्रामीण भी जुटे

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के मेघालय फ्रंटियर ने राज्य पुलिस और 200 से अधिक स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिले के माजेरसोरा-हथिनाला वन क्षेत्र में एक हाई-इंटेंसिटी वाला संयुक्त तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। यह अभियान बागली क्षेत्र में बांग्लादेशी असामाजिक तत्वों की पुष्ट घुसपैठ के बाद शुरू किया गया।

BSF के अनुसार, 8 अगस्त को हथियारबंद आठ से नौ घुसपैठियों का एक गिरोह अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुस आया और रोंगडांगाई गांव में एक नागरिक को चाकू मारकर घायल कर दिया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और एक ग्रामीण का अपहरण करने का प्रयास किया।

9 से 11 अगस्त के बीच BSF और मेघालय पुलिस की तेज और व्यापक कार्रवाई में चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान तलाशी में एक बांग्लादेश पुलिस का पहचान पत्र, वायरलेस सेट, वायर कटर, भारतीय और बांग्लादेशी मुद्रा, संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ और हथकड़ी बरामद हुई।

अब तक कुल छह घुसपैठियों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से एक की पहचान बांग्लादेश के शेरपुर निवासी अकरम के रूप में हुई, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अभियान के अगले चरण में, 12 अगस्त को BSF की K9 डॉग स्क्वॉड, पुलिस थानों- गुमाघाट और रानीकोर के जवानों और विलेज डिफेंस पार्टी के सदस्यों ने सभी भागने के रास्तों को सील कर दिया और एक संदिग्ध देसी विस्फोटक बरामद किया। शेष घुसपैठियों की तलाश जारी है।

BSF मेघालय फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल ओ.पी. उपाध्याय खुद अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सैनिकों और ग्रामीणों के साहस और सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि BSF देश की सीमाओं को हर तरह के सीमा पार खतरों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि एक दिन पहले, BSF ने 10 से 16 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा पुख्ता करने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर “ऑपरेशन अलर्ट” शुरू किया था। इसके तहत अग्रिम चौकियों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, और फ्रंटियर व सेक्टर मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी सीमा पर जाकर संचालन की निगरानी कर रहे हैं।

इस ऑपरेशन में लगातार क्षेत्र में प्रभुत्व, 24 घंटे गश्त, अचानक नाका चेकिंग और नदी मार्ग की पेट्रोलिंग शामिल है। BSF खासतौर पर पशु तस्करी, मादक पदार्थों की आवाजाही और अवैध घुसपैठ को रोकने पर जोर दे रही है। संवेदनशील स्थलीय और नदी मार्गों की निगरानी नाइट विजन उपकरण और मोबाइल पेट्रोल टीमों के जरिए लगातार की जा रही है।

Meghalaya India News BSF अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।