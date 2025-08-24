BSF jawan trapped woman in love then cheated her of Rs 29 lakh in the name of petrol pump BSF जवान ने महिला को पहले प्रेम में फंसाया, फिर पेट्रोल पंप के नाम पर 29 लाख ठग लिया, India News in Hindi - Hindustan
BSF जवान ने महिला को पहले प्रेम में फंसाया, फिर पेट्रोल पंप के नाम पर 29 लाख ठग लिया

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता।Sun, 24 Aug 2025 07:50 AM
BSF जवान ने महिला को पहले प्रेम में फंसाया, फिर पेट्रोल पंप के नाम पर 29 लाख ठग लिया

BSF Jawan: पश्चिम बंगाल में गरियाहाट पुलिस ने बीते मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने महिला से 29 लाख रुपये की ठगी कर लिया। यह मामला 2024 का है और पीड़िता की शिकायत व एफआईआर के आधार पर पुलिस पिछले साल से जांच कर रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी जवान गौतम हलदार नादिया जिला के तोहट्टा का रहने वाला है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी जवान पहले से विवाहित था। इसके बावजूद वह गरियाहाट के डोवर लेन में रहने वाली एक महिला के साथ प्रेम संबंध में जुड़ गया। आरोप है कि उसने महिला को पेट्रोल पंप खोलने के नाम पर पैसे की जरूरत बताई और भरोसा दिलाकर 29 लाख रुपये किस्तों में ले लिए।

पैसा लेने के बाद हलदार फरार हो गया। उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और BSF ने भी उसकी तलाश शुरू की थी, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं मिला।

बीते सोमवार को मैनुअल सर्च और पुख्ता सूचना के आधार पर गरियाहाट पुलिस ने कार्रवाई की। जांच अधिकारी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बेहाला स्थित एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा, जहां हलदार फर्जी पहचान से अकाउंट्स सेक्शन में काम कर रहा था। पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हलदार ने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है।

