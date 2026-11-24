बांग्लादेश की सीमा पर क्या हुआ? नदी में कूदा BSF जवान लापता, एक सुरक्षित लौटा
असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास BSF का एक जवान बराक नदी में लापता हो गया। संदिग्ध मवेशी तस्करों का पीछा करते समय दो जवान नदी में कूदे थे। एक सुरक्षित बाहर आ गया, जबकि दूसरे की तलाश है।
असम में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल (BSF) का एक जवान लापता हो गया है। जवान संदिग्ध पशु तस्करों का पीछा करते हुए बराक नदी में कूद गया था। उसके साथ एक अन्य जवान भी नदी में उतरा था, जो तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। घटना के बाद से लापता जवान की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, लापता जवान की पहचान कांस्टेबल (GD) के. वेणु के रूप में हुई है। वह असम के कछार जिले के कटिगोरा स्थित हरिनगर बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) में तैनात था। उसके साथ हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव भी मौजूद थे।
चार-पांच संदिग्धों की मिली थी सूचना
कछार के पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने बताया कि सोमवार तड़के BSF के कंपनी कमांडर ने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। कमांडर की ओर से शेयर की गई जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बल को खुफिया सूचना मिली थी कि हरिनगर सीमा क्षेत्र से चार से पांच अज्ञात लोग मवेशियों की तस्करी करने की कोशिश कर सकते हैं।
इस सूचना के आधार पर दोनों जवान संदिग्धों को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, जवानों ने जब संदिग्ध लोगों को चुनौती दी तो वे कथित तौर पर नदी में कूद गए। इसके बाद दोनों जवान भी उनका पीछा करते हुए नदी में उतर गए।
एक जवान सुरक्षित लौटा, दूसरे का पता नहीं
नदी में कूदने के बाद हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव किसी तरह तैरकर सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए, लेकिन कांस्टेबल के. वेणु लापता हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें BSF कमांडर से मिली जानकारी के आधार पर घटना का ब्योरा दिया गया है।
SDRF और NDRF ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन
लापता जवान की तलाश के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और नदी पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। हालांकि, खबर लिखे जाने तक जवान का कोई सुराग नहीं मिला था। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार दोपहर हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि बल को घटना की जानकारी है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने अपहरण का दावा किया
इस बीच, स्थानीय लोगों ने दावा किया कि बांग्लादेश से आए अज्ञात लोगों ने जवान का अपहरण कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। हालांकि, BSF अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के इस दावे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
इस साल किसान के अपहरण का भी आया था मामला
रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल जनवरी में असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के जीरो पॉइंट से एक भारतीय किसान का कथित तौर पर बांग्लादेशी लोगों के एक समूह ने अपहरण कर लिया था। 65 वर्षीय किसान रंजीत दास दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद करीब 12 घंटे में वापस लौट आए थे।
वहीं, 17 नवंबर को मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा के एक ऐसे हिस्से से BSF का एक जवान अनजाने में बांग्लादेश की सीमा में चला गया था, जहां बाड़ नहीं लगी थी। यह इलाका सिलहट जिले के सामने पड़ता है। उस समय जवान के पास उसकी सर्विस राइफल और संचार उपकरण भी थे।
रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) ने कथित तौर पर उसे हिरासत में ले लिया था। बाद में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें उसे बांग्लादेशी सीमा कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच घिरा हुआ देखा गया था। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बातचीत और फ्लैग मीटिंग के बाद जवान और उसकी सर्विस राइफल भारत को सौंप दी गई थी।
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