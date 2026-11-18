बांग्लादेश की ऐसी हिमाकत, BSF जवान को मोटरसाइकिल पर उठा ले गई BGB; कई घंटों बाद छोड़ा
मेघालय के जवाई इलाके में अनजाने में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंचे BSF जवान को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने हिरासत में ले लिया। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत और बैठक के बाद जवान को सुरक्षित भारत वापस लाया गया।
भारत-बांग्लादेश सीमा से एक बड़ी खबर सामने आई है। मेघालय के जवाई इलाके में एक बीएसएफ जवान कथित तौर पर अनजाने में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर बांग्लादेश की ओर चला गया। वहां बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड (BGB) ने उसे पकड़ लिया। हालांकि, दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के अधिकारियों के बीच बातचीत और बैठक के बाद जवान को सुरक्षित भारत वापस लाया गया।
यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे की है। जवान भारतीय सीमा से सटे मेघालय के जवाई इलाके में तैनात था। यह इलाका बांग्लादेश के सिलहट जिले के सामने पड़ता है। यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ नहीं लगी है। दोनों देशों के पर्यटकों की आवाजाही के कारण यह इलाका काफी व्यस्त रहता है।
सोशल मीडिया पर सामने आए थे वीडियो
इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए थे। इनमें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) के दो जवान भारतीय सुरक्षाकर्मी को मोटरसाइकिल अपने साथ ले जाते दिखाई दे रहे थे। वीडियो में कुछ स्थानीय लोग भी नजर आए। लोग भारतीय जवान के साथ धक्का मुक्की करते भी नजर आए। बताया गया कि भारतीय जवान के पास उस समय वॉकी-टॉकी, इंसास राइफल और पंप-एक्शन गन थी। वीडियो में दिख रहा था कि बीजीबी के जवान उसे एक स्थानीय व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं।
वीडियो में BSF जवान वॉकी-टॉकी पर अपनी टीम को अलर्ट करते हुए सुना जा सकता है। जवान कहता है- "जल्दी QRT (क्विक रिस्पांस टीम) भेजो। मेरे को पड़ोसी ने पकड़ लिया है।" इस दौरान कुछ बांग्लादेशी भारतीय जवान को गाली देते हुए भी सुना जा सकते हैं।
दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक के बाद लौटा जवान
सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद बीएसएफ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद दोनों तरफ के सीमा सुरक्षा बलों के कमांडरों के बीच संपर्क और बैठक हुई। बातचीत के बाद मंगलवार शाम तक भारतीय जवान की सुरक्षित वापसी हो गई।
स्थानीय लोगों ने पहले पकड़ा, फिर BGB को सौंपा
इस मामले में सामने आई एक अन्य जानकारी के मुताबिक, भारतीय जवान को बांग्लादेशी सीमा क्षेत्र में सबसे पहले स्थानीय लोगों ने पकड़ा था। बाद में उसे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों के हवाले कर दिया गया।
बांग्लादेश की ओर से 200 गज सीमा पार करने का दावा
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा बल ने दावा किया था कि भारतीय जवान करीब 200 गज अंदर बांग्लादेशी क्षेत्र में पहुंच गया था। भारत लौटने के बाद जवान को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। हालांकि, जवान की पहचान और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी विस्तृत परिस्थितियों को लेकर सार्वजनिक रूप से अधिक जानकारी सामने नहीं आई है।
4096 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करता है BSF
भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इस पूरी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पास है। बीएसएफ इस सीमा के कुल 4,096 किलोमीटर लंबे हिस्से की निगरानी करता है। मेघालय का जवाई इलाका भी इसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है।
इस घटना की खास बात यह है कि जवान जिस जगह से अनजाने में सीमा पार कर गया, वहां अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ नहीं लगी हुई है। ऐसे में सीमा के दोनों ओर के इलाकों के बीच आवाजाही की स्थिति सामान्य बाड़ वाले सीमा क्षेत्रों से अलग है। जवाई का यह इलाका बांग्लादेश के सिलहट जिले के सामने पड़ता है। यहां दोनों देशों के पर्यटकों की आवाजाही भी रहती है, जिससे यह स्थान काफी व्यस्त रहता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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