Hindi NewsIndia NewsBSF introduces new combat uniform for forest operations near LoC After Operation Sindoor
घने जंगलों में ऑपरेशन के लिए BSF जवानों को नई वर्दी, दुश्मन का बचना अब और मुश्किल

घने जंगलों में ऑपरेशन के लिए BSF जवानों को नई वर्दी, दुश्मन का बचना अब और मुश्किल

संक्षेप:

बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, नए साल के मौके पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ने की आशंका को देखते हुए LoC पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। पिछले कई वर्षों में आतंकी संगठन बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं।

Dec 29, 2025 10:07 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने जम्मू-कश्मीर में एलओसी के पास घने जंगलों में ऑपरेशन के लिए नई यूनिफॉर्म पेश की है। इस यूनिफॉर्म को ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव के आधार पर डिजाइन किया गया है। यह वन क्षेत्रों की प्राकृतिक हरियाली और भूरे-भूरे रंगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाता है। इस वर्दी में खास तरह के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, जो कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में भी जवानों को आरामदायक रखता है। इसमें कई नए तकनीकी फीचर्स जैसे बेहतर पॉकेट सिस्टम, नाइट-विजन गॉगल के लिए आसान माउंट और इन्फ्रारेड सिग्नेचर कम करने वाली सामग्री शामिल की गई है।

बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, नए साल के मौके पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ने की आशंका को देखते हुए LoC पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। पिछले कई वर्षों में आतंकी संगठन और दुश्मन तत्व सर्दियों में बर्फबारी व त्योहारों के दौरान सुरक्षा बलों की गतिविधियों में थोड़ी ढील का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं। गुलमर्ग, बारामूला, पुंछ और कुपवाड़ा जैसे संवेदनशील सेक्टरों में बीएसएफ ने हाई-रेजोल्यूशन ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे और सेंसर-आधारित निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया है।

कितना खास है यह यूनिफॉर्म

नई यूनिफॉर्म के साथ अब जवान जंगलों में और बेहतर छिप सकते हैं। वे दुश्मन को मुश्किल से दिखाई देते हैं, जिससे ऑपरेशन को अंजाम देने में आसानी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, यह नई यूनिफॉर्म और बढ़ी हुई तकनीकी निगरानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले अनुभव का नतीजा है। अब जंगली इलाकों में छिपे घुसपैठियों को पकड़ने में चुनौतियां कम होंगी। सेना और बीएसएफ के प्रयासों से LoC पर स्थिति नियंत्रण में है, फिर भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी गई है। जवानों का मनोबल ऊंचा है और नई पोशाक को लेकर उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

