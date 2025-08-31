फिरोजपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, 7 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया तस्कर

बीएसएफ ने फिरोजपुर में हेरोईन कि बड़ी खेप पकड़ी है। इसके अलावा एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ के मुताबिक तस्कर के पास से करीब सात किलो हेरोइन मिला है।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पंजाब फिरोजपुर में हेरोइन की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि खुफिया शाखा से मिली ठोस सूचना के आधार पर, बीएसएफ के जवानों ने शनिवार को योजनाबद्ध तरीके से संदिग्ध रास्ते पर नाका लगाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही टीम ने एक संदिग्ध बाइक को आते देखा और उसे रुकने का इशारा किया, सवार ने मौके से भागने की कोशिश की। बीएसएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को सफलतापूर्वक पकड़ लिया, जो एक नार्को तस्कर निकला। उसके पास से एक बड़े प्लास्टिक बैग की तलाशी लेने पर, संदिग्ध हेरोइन के 14 छोटे पैकेट (कुल वजन लगभग 07 किलोग्राम) बरामद हुए।

पकड़ा गया तस्कर फिरोजपुर के टिंडीवाला गाँव का निवासी है। जाँच के दौरान उसके खुलासे के आधार पर, आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियाँ और बरामदगी की उम्मीद है। इसी महीने की शुरुआत में बीएसएफ ने मिजोरम में भी ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। आइजॉल-चंपाई हाइवे पर बीएसएफ ने कई संदिग्ध वाहनों को रोका इसके बाद चार वाहनों के साथ कम से कम आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बीएसएफ ने बताया कि उ लोगों के पास से करीब 50 पैकेट ड्रग्स बरामद हुई थी। इनमें से हर पैकेट का वजह एक किलो के करीब था।

बीएसएफ ने बताया कि पैकेट्क का कुल वजन 50 किलो के आसपास था जिनमें 5 लाख टेबलेट्स थे। इसके अलावा तीन साबुनदानियों से 36 ग्राम हेरोइन भी जब्त हुई थी। पकड़े गए सारी ड्रग्स की कीमत 75 करोड़ रुपये के आसपास आंकी गई थी। बीएसएफ, एनसीपी औ एक्साइज ऐंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मिलकर मिजोरम-म्यांमार कॉरिडोर पर भी एंटी ड्रग ऑपरेशन चलाते हैं।