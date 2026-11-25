तस्करों का पीछा करते हुए गायब हुआ था BSF कांस्टेबल, नदी में तैरती हुई मिली लाश
तस्करों का पीछा करते हुए BSF के जवान भी पानी में उतर गए। जितेंद्र यादव तो सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन वेणु लापता हो गए। सूत्रों के अनुसार, इसके बाद SDRF ने उन्हें खोजने के लिए एक तलाशी अभियान शुरू किया।
BSF News: असम के कछार जिले में बांग्लादेश सीमा के पास मवेशी तस्करों का पीछा करते समय 23 नवंबर को बीएसएफ के कांस्टेबल के. वेणु लापता हो गए थे। उनका पता लगाने के लिए बीएसएफ और एसडीआरएफ ने एक तलाशी अभियान चलाया। पहले संभावना जताई गई कि कांस्टेबल शायद बांग्लादेश की सीमा में चले गए होंगे। इसको लेकर मंगलवार को BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच कमांडेंट स्तर की एक बैठक भी हुई थी। हालांकि, बुधवार तड़के उनका शव शव करीमगंज की कुशियारा नदी से बरामद किया गया।
आपको बता दें कि 23 नवंबर को बीएसएफ जानकारी मिली थी कि चार अज्ञात लोग हरिनगर सीमा क्षेत्र से मवेशियों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर BSF के दो जवान हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव और कांस्टेबल वेणु ने तस्करों को रोकने की कोशिश की। उन्हें चुनौती दी गई तो तस्कर भागने की कोशिश में नदी में कूद गए।
तस्करों का पीछा करते हुए नदी में कूदे थे जवान
उनका पीछा करते हुए BSF के जवान भी पानी में उतर गए। जितेंद्र यादव तो सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन वेणु लापता हो गए। सूत्रों के अनुसार, इसके बाद SDRF ने उन्हें खोजने के लिए एक तलाशी अभियान शुरू किया। BSF अधिकारियों ने बताया कि वेणु का शव श्रीभूमि जिले में स्टीमरघाट के पास कुशियारा नदी में बहता हुआ मिला, जिसे वहां से निकाल लिया गया।
आपको बता दें कि नदी का बीच का हिस्सा भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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