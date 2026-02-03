ऑस्ट्रेलिया में बापू की कांस्य की प्रतिमा चोरी, तोड़फोड़ भी हुई; भारत की तीखी प्रतिक्रिया

संक्षेप: इस घटना ने भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में गहरी चिंता पैदा कर दी है, खासकर इसलिए क्योंकि उद्घाटन के महज 24 घंटे के भीतर ही 2021 में इस प्रतिमा पर पहले भी हमला किया गया था। उस समय भी निंदा हुई थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

महात्मा गांधी की एक कांस्य प्रतिमा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर से चोरी हो गई है, जिसकी भारत ने कड़ी निंदा की है। यह घटना 12 जनवरी की देर रात लगभग 12:50 बजे हुई, जब तीन अज्ञात व्यक्तियों ने एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल कर 426 किलोग्राम वजनी इस प्रतिमा को उसके आधार से काटकर ले गए। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस तोडफोड़ और चोरी की घटना की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने बताया कि भारत ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से इस मामले को मजबूती से उठाया है और मांग की है कि प्रतिमा को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। साथ ही, दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए। यह प्रतिमा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की ओर से उपहार स्वरूप दी गई थी और 2021 में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसका उद्घाटन किया था।

इस घटना ने भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में गहरी चिंता पैदा कर दी है, खासकर इसलिए क्योंकि उद्घाटन के महज 24 घंटे के भीतर ही 2021 में इस प्रतिमा पर पहले भी हमला किया गया था। उस समय भी दोनों देशों में निंदा हुई थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी सार्वजनिक रूप से नहीं हुई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया 'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' के अनुसार, कुछ समुदाय नेता इसे खालिस्तान से जुड़े उग्रवादी गतिविधियों से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों में भारतीय प्रतीकों और दूतावासों पर ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं। हालांकि, विक्टोरिया पुलिस ने अभी तक किसी समूह या विचारधारा को दोषी नहीं ठहराया है और जांच सभी दिशाओं में जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की है और स्क्रैप मेटल डीलरों को चेतावनी दी है कि वे इस कांस्य प्रतिमा को बेचने की कोशिश करने वालों पर नजर रखें।

सीसीटीवी से मिले कुछ सबूत

विक्टोरिया पुलिस के नॉक्स क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जांच शुरू कर दी है और अपराध स्थल पर मौजूद सीसीटीवी से कुछ सबूत मिले हैं। प्रतिमा को आधार से काटने के बाद केवल पैरों का हिस्सा बाकी रह गया। ऑस्ट्रेलियाई विपक्षी नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। शैडो मिनिस्टर फॉर मल्टीकल्चरल अफेयर्स इवान मुल्होलैंड ने कहा कि यह बहुसांस्कृतिक समुदायों की सुरक्षा पर हमला है और भारतीय समुदाय के साथ एकजुटता जताई। उन्होंने अपराधियों को सजा देने और जानकारी देने वालों से मदद मांगी। स्थानीय सांसद किम वेल्स और अन्य नेताओं ने भी इसे सांस्कृतिक वंदलिज्म करार दिया और सम्मान, शांति तथा सामंजस्य के मूल्यों पर हमला बताया।

