आपके नेतृत्व और दूरदर्शिता... PM मोदी की तारीफ में ब्रिटिश पीएम ने पढ़े कसीदे, लिखित बयान में और क्या?

दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यूक्रेन में न्यायसंगत और स्थायी शांति के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने इस दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे राजनयिक प्रयासों का भी स्वागत किया।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच मुंबई में गुरुवार को द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति, समृद्धि और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य वैश्विक संस्थाओं में सुधारों की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है।

दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच और अलग से शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की ओर से एक वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने भारत के नेतृत्व और दूरदर्शिता के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने बयान में कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहता हूँ, जिनका लक्ष्य 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। आपका "विकसित भारत" का दृष्टिकोण 2047 तक इसे पूरी तरह से विकसित देश बनाना है।"

UNSC में भारत को उचित स्थान मिले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बयान में कहा, "जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने जो कुछ भी देखा है, वह मेरे लिए इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि आप इसमें सफलता की राह पर हैं। हम इस यात्रा में भागीदार बनना चाहते हैं।" भारत की वैश्विक भूमिका पर ब्रिटिश पीएम ने कहा, "हम राष्ट्रमंडल, G20 में एक साथ बैठते हैं और हम अब चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना उचित स्थान हासिल करे।"

दो दिनों की चर्चाएँ अहम और सकारात्मक ब्रिटेन-भारत व्यापार साझेदारी पर कीर स्टार्रमर ने कहा, “यह भारत द्वारा किया गया अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है, इसलिए मैं इस साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह दोनों देशों के लिए एक बड़ी जीत है।भारतीय और ब्रिटिश नेताओं के बीच पिछले दो दिनों की चर्चाएँ अविश्वसनीय रूप से अहम और सकारात्मक रही हैं। दोनों पक्षों के बीच सहयोग और विचारों पर ज़ोरदार चर्चा हुई है।”

भारत की विकास गाथा उल्लेखनीय उन्होंने इस यात्रा का महत्व बताते हुए बयान में आगे कहा है, “जुलाई में यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री मोदी की मेज़बानी करना मेरे लिए सम्मान की बात थी, और कुछ ही महीनों बाद भारत की पुनः यात्रा पर मुझे खुशी है। यह महत्वपूर्ण है कि हम भारत की आर्थिक और वित्तीय राजधानी मुंबई में मिल रहे हैं, क्योंकि भारत की विकास गाथा और यात्रा उल्लेखनीय है।” ब्रिटिश पीएम ने कहा, “मैं हाल ही में हस्ताक्षरित यूके-भारत व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) को एक महत्वपूर्ण क्षण मानता हूँ। हम यहाँ कुछ हासिल कर रहे हैं। यह भविष्य पर केंद्रित एक आधुनिक साझेदारी और साथ मिलकर नए अवसरों का लाभ उठाने पर केंद्रित है। समझौते के पन्नों पर लिखे शब्दों से परे, वह विश्वास और साझा भावना ही है जो हमारी साझेदारी को परिभाषित करती है।”