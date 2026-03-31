IPL कवरेज के लिए आए ब्रिटिश इंजीनियर की होटल में मिली लाश, BCCI के साथ कर रहे थे काम
मुंबई के ट्राइडेंट होटल में IPL के 76 वर्षीय ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट इंजीनियर इयान विलियम लैंगफोर्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। शव कमरे में फर्श पर मिला। जानिए इस घटना से जुड़ी हर अपडेट और मरीन ड्राइव पुलिस की जांच रिपोर्ट।
आईपीएल (IPL 2026) मैचों की कवरेज के लिए भारत आए एक 76 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक की मुंबई के ट्राइडेंट होटल में सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस अचानक हुई मौत के बाद घटना के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक की पहचान इयान विलियम लैंगफोर्ड के रूप में हुई है।
वह एक ब्रॉडकास्ट इंजीनियर थे और 24 मार्च से ट्राइडेंट होटल में रुके हुए थे। लैंगफोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ मिलकर आईपीएल ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा थे और शहर के विभिन्न स्टेडियमों से मैचों की कवरेज कर रहे थे।
29 मार्च को एक मैच कवर करने के बाद लैंगफोर्ड अपने कमरे (कमरा नंबर 2715) में वापस लौटे थे। अगली सुबह जब होटल के कर्मचारियों ने उन्हें फोन किया, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
जब काफी देर तक कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो होटल के कर्मचारियों ने मास्टर चाबी की मदद से उनके कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाने पर उन्होंने लैंगफोर्ड को फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ पाया। तुरंत होटल के इन-हाउस डॉक्टर को कमरे में बुलाया गया, जिन्होंने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई
इस घटना के बाद मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में 'अप्राकृतिक मौत' का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब तक की जांच में मौत के पीछे किसी भी तरह की साजिश या संदिग्ध गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं। मौत के असल कारणों का पता लगाने के लिए इयान विलियम लैंगफोर्ड के शव को पोस्टमार्टम और आगे की चिकित्सकीय जांच के लिए बॉम्बे अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल मौत के आधिकारिक कारण की पुष्टि होना बाकी है और मुंबई पुलिस इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें