Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBrijbhushan Singh birthday celebrations schools closed due to cold and fog in bihar Read Top news Today
बृजभूषण सिंह के जन्मदिन पर दिखा 'दबदबा', ठंड-कोहरे से स्कूलों में छुट्टी; टॉप-5

बृजभूषण सिंह के जन्मदिन पर दिखा 'दबदबा', ठंड-कोहरे से स्कूलों में छुट्टी; टॉप-5

संक्षेप:

Top News Today: दिल्ली दंगों के मामले में शरजील इमाम ने अदालत में उमर खालिद से किसी संबंध से इनकार किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर स्पष्ट किया कि सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं दिया गया। वहीं, उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन पर भव्य जुलूस निकला…

Jan 08, 2026 06:59 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Top News Today: देश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर रखा है। दूसरी ओर दिल्ली दंगों के मामले में शरजील इमाम ने अदालत में उमर खालिद से किसी संबंध से इनकार किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर स्पष्ट किया कि सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं दिया गया। वहीं, उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन पर भव्य जुलूस निकला, तो बिहार में ठंड से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पटना सहित कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। पढ़ें आज की बड़ी खबरें....

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उमर खालिद मेरा मेंटर नहीं; दिल्ली कोर्ट में शरजील इमाम

दिल्ली दंगों के आरोपी और एक्टिविस्ट शरजील इमाम ने गुरुवार को एक अदालत में बताया कि पुलिस का यह आरोप सरासर गलत है कि उमर खालिद उसका मेंटर या गुरु था। शरजील इमाम ने यह भी दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी के सामने इमाम की ओर से पेश हुए वकील ताहिर मुस्तफा ने कहा कि उनके मुवक्किल और खालिद के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। खालिद की ओर से कहा गया कि जेएनयू में मेरे पांच साल के दौरान मैंने कभी उमर खालिद से बात नहीं की। मुझे नहीं पता कि वे (पुलिस) किस समन्वय की बात कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसने सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है और निर्देश केवल यह था कि इन आवारा कुत्तों का इलाज एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के अनुसार किया जाए। आवारा कुत्तों के मामले में दलीलें सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ता उन लोगों को सूंघ सकता है जो या तो उनसे डरते हैं या जिन्हें कुत्ते ने काटा है और वे ऐसे लोगों पर हमला करते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की तीन जजों की स्पेशल बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें कुत्ता प्रेमियों द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल थीं, जो पहले के आदेशों में बदलाव और निर्देशों के सख्त पालन की मांग कर रहे थे। पढ़ें पूरी खबर...

बृजभूषण का जन्मदिन धूमधाम से मना

भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन पर गुरुवार को सैकड़ों गाड़ियों का जश्न जुलूस निकाला गया। काफिले में खुली जीप पर सवार बृजभूषण शरण सिंह पर रास्ते में फूल बरसाए गए। फूल वर्षा के लिए बुलडोजर भी लगाए गए थे। इस दौरान बृजभूषण का दबदबा भी दिखा। इस अवसर पर संतों का आशीर्वाद, कथा महोत्सव का समापन और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। सरयू तट स्थित नंदिनी निकेतन में 1 जनवरी से आयोजित राष्ट्र कथा महोत्सव का समापन पूर्व सांसद के जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे विधि-विधान से हुआ। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में कड़ाके की ठंड; पटना में 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद

राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह कई जिलों में घने कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। भीषण ठंड को देखते हुए पटना जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई 11 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगी। यह आदेश 9 जनवरी से लागू होगा। पटना जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड के कारण कम तापमान की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए कक्षा 8 तक के स्कूलों को 11 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में गोलीबारी

अमेरिका के यूटा राज्य की राजधानी साल्ट लेक सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मॉर्मन चर्च (द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स) के सभा भवन की पार्किंग में अंतिम संस्कार के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि पार्किंग क्षेत्र में हुए किसी विवाद ने यह हिंसक रूप ले लिया। फिलहाल संदिग्ध फरार हैं और और उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Top 10 News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।