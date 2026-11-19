बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव को देखते ही किया प्रणाम, लगा लिया गले; राजा भैया भी थे मौजूद- VIDEO
सामने आए वीडियो में बाबा रामदेव सामने से आते दिख रहे हैं। बृजभूषण तुरंत झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और रामदेव उन्हें तुरंत गले लगा लेते हैं। इस दौरान, राजा भैया पास खड़े मुस्कुराते रहे।
बाबा रामदेव के कभी विरोधी रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब बदल गए हैं। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में बाबा रामदेव और बृजभूषण सिंह एक-दूसरे के गले मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं, पास में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी मौजूद हैं।
दरअसल, बृजभूषण सिंह और रामदेव एक-दूसरे पर लंबे समय से निशाना साधते आ रहे थे। भाजपा नेता रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी प्रोडक्ट को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं। दोनों के बीच एक-दूसरे को लेकर जुबानी जंग देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब दोनों के रिश्ते सुधर गए हैं। सामने आए वीडियो में बाबा रामदेव सामने से आते दिख रहे हैं। बृजभूषण तुरंत झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और रामदेव उन्हें तुरंत गले लगा लेते हैं। इस दौरान, राजा भैया पास खड़े मुस्कुराते रहे।
पूरे विवाद की शुरुआत नवंबर 2022 में हुई। बृजभूषण शरण सिंह ने एक कार्यक्रम में पतंजलि के घी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने लोगों को शुद्ध दूध और घी के लिए घर पर गाय-भैंस पालने की सलाह दी और पतंजलि के घी पर तंज कसा। इसके बाद पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण की ओर से फोन पर बातचीत भी हुई, लेकिन विवाद शांत होने के बजाय आगे बढ़ता गया। इसके बाद, दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों के आंदोलन के दौरान बाबा रामदेव ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने महिला पहलवानों के आरोपों को गंभीर बताते हुए बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि उन्हें जेल में डालना चाहिए। इससे दोनों के बीच वैचारिक और सार्वजनिक टकराव और बढ़ गया।
इसके बाद, अगस्त 2025 में बृजभूषण शरण सिंह की बाबा रामदेव और पतंजलि को लेकर की गई टिप्पणी फिर चर्चा में आई। हालांकि, उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर माफी भी मांगी और स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई। हालांकि, इसके बाद भी पतंजलि से जुड़ी शिकायतों और आरोपों को लेकर उनका रुख पूरी तरह शांत नहीं हुआ। विवाद ने कानूनी रूप भी ले लिया। पतंजलि फूड्स की ओर से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि दावा दायर किए जाने की खबर सामने आई। बृजभूषण ने भी पतंजलि के घी और उत्पादों पर सवाल उठाते हुए अपना विरोध जारी रखा। इससे मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया।
वहीं, फिर करीब चार साल चले विवाद के बाद दिल्ली में दोनों के बीच पिछले दिनों आमने-सामने मुलाकात हुई। इस बैठक में अयोध्या के महंत राजकुमार दास ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। बाबा रामदेव के मुताबिक, बृजभूषण के मन में कुछ गलतफहमियां थीं, जो बातचीत के दौरान दूर हो गईं। रामदेव ने पतंजलि के घी और दवाइयों को नकली बताने वाले आरोपों को भी खारिज किया और विवाद खत्म होने की घोषणा की।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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