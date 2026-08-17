BRICS शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में बड़ी बैठक, इन चार मुद्दों पर होगा फोकस
BRICS शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इसमें पर्यावरण और सर्कुलर इकॉनमी पर फोकस होगा। इसके बाद साझा बयान भी इस मुद्दे पर जारी हो सकता है।
शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 18 अगस्त को दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने, वनीकरण और जंगल की आग का प्रबंधन, पर्यावरण खतरों से निपटने के लिए सर्कुलर इकॉनोमी और अनुकूल उपायों पर चर्चा होगी।
सरकार की ओर से रविवार को कहा गया कि पर्यावरण मंत्रियों की बैठक से पहले 17 अगस्त को पर्यावरण कार्य समूह व जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ विकास पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अफसरों की बैठक होगी। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम ‘सुदृढशीलता, नवाचार, सहयोग व सतत विकास के अंतर्गत आयोजित होगा। पर्यावरण सहयोग और सतत विकास के प्रति ब्रिक्स सदस्य देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता तय करने पर चर्चा होगी। इसके बाद साझा बयान भी इस मुद्दे पर जारी हो सकता है।
सर्कुलर इकोनॉमी
यह मजबूत ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व’ नीतिगत ढांचे व नियामक दृष्टिकोण विकसित करके प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को प्रदर्शित करती है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में बेहतरीन प्रथाओं का उदाहरण पेश करना है ताकि समानता व संसाधनों के कुशल उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए अहम नीतिगत साधन साबित होगा।
जंगल की आग का प्रबंधन
इसमें विचारों के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को उन्नत डेटा संग्रह और निगरानी के साथ जोड़ा जाता है। एकीकृत, परिदृश्य-आधारित हरित दृष्टिकोणों के माध्यम से साझा चुनौतियों का समाधान किया जाता है। यह प्राथमिकता जंगल की आग के प्रबंधन, रोकथाम, तैयारी के अलावा समय पर पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया पर भी जोर देती है।
सतत जीवन शैली
यह संसाधनों के उपभोग और सामुदायिक प्रथाओं के माध्यम से सतत जीवन शैली को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं पर बल देती है। यह सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने, बेहतरीन प्रथाओं और सफलता की कहानियों को साझा करने पर जोर देती है ताकि नवीन दृष्टिकोण विकसित किए जा सकें।
अनुकूलन
यह पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन-केंद्रित और समुदाय-नेतृत्व वाले अनुकूलन के जरिए जलवायु अनुकूलन पर सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। यह प्राथमिकता व्यावहारिक सहयोग, संरचित ज्ञान के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान का समर्थन करती है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें