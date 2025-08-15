ट्रंप की धमकियों के बीच BRICS देश अलर्ट, डॉलर पर दिया बड़ा बयान; भारत क्या बोला

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत BRICS समूह का सदस्य है। हम साझा हितों के मुद्दे पर सदस्य देशों के संपर्क में रहेंगे।' यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप ब्रिक्स देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच BRICS देश सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। खबर है कि ब्राजील ने सदस्य देशों की वर्चुअल समिट करने का फैसला लिया है। साथ ही यह भी साफ किया है कि समूह किसी भी तरह डॉलर को कमजोर करने की मंशा नहीं रखता है। भारत की तरफ से भी स्पष्ट किया जा चुका है कि डी डॉलराइजेशन उसके एजेंडा में शामिल नहीं हैं।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लुला डा सिल्वा ने कहा है कि वह ट्रंप के टैरिफ वर चर्चा के लिए वर्चुअल समिट बुलाएंगे। ब्राजील में हुई बैठक के दौरान यह ऐलान किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत BRICS समूह का सदस्य है। हम साझा हितों के मुद्दे पर सदस्य देशों के संपर्क में रहेंगे।' यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप ब्रिक्स देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं।

लुला ने यह भी कहा, 'हम डॉलर के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। वह एक जरूरी मुद्रा है, लेकिन BRICS में व्यापार करने के लिए हमारे पास एक मुद्रा हो सकती है। यह एक विचार है, जिसकी जांच की जानी है।' उन्होंने कहा, 'हम डॉलर को कमजोर करना नहीं चाहते। हम इस जरूरी मुद्रा मानते हैं।' वह ब्रिक्स देशों के बीच साझा मुद्रा की बात पर जोर दे रहे हैं।

जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली की तरफ से साफ किया गया है कि डॉलर के खिलाफ उसका कोई एजेंडा नहीं है।