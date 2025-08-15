BRICS countries on alert amid Trumps threats gave a big statement on dollar what did India say ट्रंप की धमकियों के बीच BRICS देश अलर्ट, डॉलर पर दिया बड़ा बयान; भारत क्या बोला, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBRICS countries on alert amid Trumps threats gave a big statement on dollar what did India say

ट्रंप की धमकियों के बीच BRICS देश अलर्ट, डॉलर पर दिया बड़ा बयान; भारत क्या बोला

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत BRICS समूह का सदस्य है। हम साझा हितों के मुद्दे पर सदस्य देशों के संपर्क में रहेंगे।' यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप ब्रिक्स देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 11:22 AM
share Share
Follow Us on
ट्रंप की धमकियों के बीच BRICS देश अलर्ट, डॉलर पर दिया बड़ा बयान; भारत क्या बोला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच BRICS देश सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। खबर है कि ब्राजील ने सदस्य देशों की वर्चुअल समिट करने का फैसला लिया है। साथ ही यह भी साफ किया है कि समूह किसी भी तरह डॉलर को कमजोर करने की मंशा नहीं रखता है। भारत की तरफ से भी स्पष्ट किया जा चुका है कि डी डॉलराइजेशन उसके एजेंडा में शामिल नहीं हैं।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लुला डा सिल्वा ने कहा है कि वह ट्रंप के टैरिफ वर चर्चा के लिए वर्चुअल समिट बुलाएंगे। ब्राजील में हुई बैठक के दौरान यह ऐलान किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत BRICS समूह का सदस्य है। हम साझा हितों के मुद्दे पर सदस्य देशों के संपर्क में रहेंगे।' यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप ब्रिक्स देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं।

लुला ने यह भी कहा, 'हम डॉलर के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। वह एक जरूरी मुद्रा है, लेकिन BRICS में व्यापार करने के लिए हमारे पास एक मुद्रा हो सकती है। यह एक विचार है, जिसकी जांच की जानी है।' उन्होंने कहा, 'हम डॉलर को कमजोर करना नहीं चाहते। हम इस जरूरी मुद्रा मानते हैं।' वह ब्रिक्स देशों के बीच साझा मुद्रा की बात पर जोर दे रहे हैं।

जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली की तरफ से साफ किया गया है कि डॉलर के खिलाफ उसका कोई एजेंडा नहीं है।

जनवरी में ही ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश एक कॉमन करेंसी पर बात करेंगे, तो उनपर 100 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा था, 'ब्रिक्स की तरफ से अगर कोई भी करेंसी तैयार की गई, जो डॉलर को बायपास करती है तो उसके खिलाफ 100 फीसदी टैरिफ लगेंगे। कोई छूट नहीं मिलेगी।'

Donald Trump Trump tariffs
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।