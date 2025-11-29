ब्रेकअप पर मेकअप हो रहा, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की मीटिंग पर भाजपा का तंज

संक्षेप: शहजाद पूनावाला ने कहा कि हमने इन दोनों नेताओं के बीच ट्विटर वॉर भी देखी है। आज ये दोनों बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड डिजर्व करते हैं। यह बिल्कुल साफ है कि उस नाश्ते की टेबल पर कर्नाटक की जनता मेन्यू में थी ही नहीं।'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच शनिवार को नाश्ते पर मुलाकात हुई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे ब्रेकअप पर मेकअप वाली मीटिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपनी आंतरिक कलह को दबाने के लिए एकता का नाटक कर रहे हैं। पूनावाला ने कहा, 'ये नाश्ते पर बैठक नहीं थी। ये ब्रेकअप पर मेकअप वाली मीटिंग थी। ये लोग मेकअप और एकता के नाश्ते से अपना ब्रेकअप ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहते हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं था... वहीं खरगे कहते हैं कि इतने सारे मुद्दे थे जिन्हें ठीक करना पड़ा। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे भी सीएम बनाया जा सकता है। वीरप्पा मोइली कहते हैं कि नेतृत्व बहुत गैर-जिम्मेदाराना रहा कि ऐसे मुद्दों को होने दिया। ये सब कुछ झूठ था।'

शहजाद पूनावाला ने कहा कि हमने इन दोनों नेताओं के बीच ट्विटर वॉर भी देखी है। आज ये दोनों बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड डिजर्व करते हैं। आज एक बात बिल्कुल साफ है कि उस नाश्ते की टेबल पर कर्नाटक की जनता मेन्यू में थी ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति थी, जनता की नहीं।' इस बीच, जनता दल (सेक्युलर) ने भी कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सत्ता मजबूत करने व गुटबाजी संभालने में लगे हैं, जबकि राज्य के असली मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं।