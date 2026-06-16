BREAKING:TMC के बागियों पर कब फैसला लेंगे ओम बिरला, पहले दोनों पक्षों की सुनेंगे बात
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12:15 PM Air India Express: कन्नूर एयरपोर्ट PRO ने बताया है कि केरल के कन्नूर से सऊदी अरब के जेद्दा जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट मंगलवार (16 जून, 2026) को उड़ान भरने के दो घंटे के भीतर ही वापस लौट आई। ऐसा विमान के इंजन में खराबी के कारण हुआ।
11:30 AM Kakoli Ghosh Dastidar: TMC सांसद कल्याण बनर्जी को बाहर करने की मांग पर TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा, ‘बार-बार गलती करने वाले और महिलाओं के प्रति नफरत रखने वाले व्यक्ति को कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वह बार-बार सम्माननीय सदस्यों या किसी भी महिला को बुरे नामों से बुलाकर या बुरा बर्ताव करके परेशान करते हैं, तो सजा मिलनी चाहिए।’
11:04 AM TMC Crisis: समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। स्पीकर ऑफिस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी सांसदों के गुट को एक ईमेल भी भेजा है।
10:41 AM- Telegram App Ban: सरकार ने IT Act, 2000 की धारा 69A के तहत एक निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार, टेलीग्राम ऐप के इस्तेमाल पर 22 जून 2026 तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह फैसला NEET (UG) 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा और उसके ठीक बाद के दिनों को ध्यान में रखकर लिया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें