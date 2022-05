क्वाड समूह के नेताओं की यह बैठक जापान के तोक्यो में हो रही है जिसमें समूह के नेताओं की मौजूदगी रहेगी । इस समूह में भारत के अलावा अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं । इस बैठक में समूह के नेता यह बताएंगे कि उनकी यह भागीदारी ‘वैश्विक बेहतरी की ताकत’ है और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए उनकी एकजुट प्रतिबद्धता है ।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi, US President Joe Biden, Australian PM Anthony Albanese and Japanese PM Fumio Kishida assemble for Quad Leaders' Summit in Tokyo pic.twitter.com/rwZJOeWTJA