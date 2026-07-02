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LIVE: पुणे में चौराहे पर खड़ी थी युवती, ऊपर गिरा पेड़; देखें डराने वाला VIDEO

यूपी-बिहार की राजनीति की हर भीतरी हलचल, दिल्ली का दंगल, खेल के मैदान का रोमांच, और बॉलीवुड का ग्लैमर। बिजनेस के बड़े उतार-चढ़ाव से लेकर देश-दुनिया की हर बड़ी उठापटक तक, जो भी घटेगा, सबसे पहले यहीं दिखेगा। पल-पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

LIVE: पुणे में चौराहे पर खड़ी थी युवती, ऊपर गिरा पेड़; देखें डराने वाला VIDEO

Delhi Rains

Nisarg Dixit| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली |
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Hindi News LIVE: संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में हलचल जारी हैं। खबरें हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को लेकर सत्र से पहले ही फैसला ले सकते हैं। हालांकि, यह बैठक कब तक होगी, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। दोनों ही पार्टियों ने बागियों के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है।

हो सकता है कैबिनेट फेरबदल

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार की चर्चाएं भी जोर पकड़ रहीं हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार कैबिनेट में बदलाव की संभावनाएं हैं। हालांकि, अब तक तारीख स्पष्ट नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि आन वाले एक दो दिनों में इसे लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन NDA बड़ा फैसला ले सकता है।

वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या 2000 से ज्यादा हुई, हजारों अब भी लापता

वेनेजुएला में आए 2 विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है। वहीं 10,000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। देश की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने बुधवार को यह जानकारी दी। रोड्रिगेज ने बताया कि वेनेजुएला और अन्य देशों के विशेषज्ञों ने संयुक्त अभियान चलाकर मलबे से 6,461 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। गौरतलब है कि 24 जून को उत्तरी वेनेजुएला में 39 सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे। पिछले कई दशकों में यह देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल हैं। भूकंप के बाद अब भी हजारों लोगों की तलाश जारी है।

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जम्मू-कश्मीर में भी बारिश का कहर, भूस्खलन का खतरा

जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में गुरुवार को लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। वहीं भूस्खलन, बाढ़ और सड़कें बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से अगले दो दिनों तक भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है।

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पीएम मोदी और जापानी PM के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीन दिवसीय दौरे पर भारत में हैं। इस दौरान वह गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगीं। पीएम मोदी और ताकाइची के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है।

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कीव पर रूस का भीषण हमला

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव खत्म होने के आसार हैं। वहीं, रूस और यूक्रेन जंग 4 साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की उस चेतावनी के ठीक बाद रूस ने कीव पर बड़ा हमला कर दिया जिसमें उन्होंने एक बड़े हमले की आशंका जताई थी। गुरुवार सुबह हुए इस भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं।

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महुआ मोइत्रा पर ऋताब्रता बनर्जी का तंज

तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे ऋताब्रता बनर्जी महुआ मोइत्रा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, '...जहां तक महुआ जी का सवाल है। वह बहुत ही नौटंकी करते हैं और जिस तरीके से बात करते हैं। और महुआ जी का सवाल जितना कम हो उतना ही अच्छा है। संसद से क्यों निष्कासित की गईं थीं, सभी को पता है। छोड़िए इसपर टिप्पणी नहीं करना है।'

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Rain Alert: दिल्ली में राहत की बारिश, मुंबई में सड़कें लबालब

मंगलवार की सुबह राजधानी दिल्ली के लिए राहत की बारिश लेकर आई है। कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। वहीं, आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़के लबालब भर गईं हैं। किंग्स सर्किल और गांधी मार्केट जैसे कई क्षेत्रों में पानी भर गया है।

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