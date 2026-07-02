LIVE: पुणे में चौराहे पर खड़ी थी युवती, ऊपर गिरा पेड़; देखें डराने वाला VIDEO

Delhi Rains

Hindi News LIVE: संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में हलचल जारी हैं। खबरें हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को लेकर सत्र से पहले ही फैसला ले सकते हैं। हालांकि, यह बैठक कब तक होगी, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। दोनों ही पार्टियों ने बागियों के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। हो सकता है कैबिनेट फेरबदल इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार की चर्चाएं भी जोर पकड़ रहीं हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार कैबिनेट में बदलाव की संभावनाएं हैं। हालांकि, अब तक तारीख स्पष्ट नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि आन वाले एक दो दिनों में इसे लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन NDA बड़ा फैसला ले सकता है।

2 Jul 2026, 09:07:21 AM IST वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या 2000 से ज्यादा हुई, हजारों अब भी लापता वेनेजुएला में आए 2 विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है। वहीं 10,000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। देश की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने बुधवार को यह जानकारी दी। रोड्रिगेज ने बताया कि वेनेजुएला और अन्य देशों के विशेषज्ञों ने संयुक्त अभियान चलाकर मलबे से 6,461 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। गौरतलब है कि 24 जून को उत्तरी वेनेजुएला में 39 सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे। पिछले कई दशकों में यह देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल हैं। भूकंप के बाद अब भी हजारों लोगों की तलाश जारी है।

2 Jul 2026, 08:59:02 AM IST जम्मू-कश्मीर में भी बारिश का कहर, भूस्खलन का खतरा जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में गुरुवार को लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। वहीं भूस्खलन, बाढ़ और सड़कें बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से अगले दो दिनों तक भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है।

2 Jul 2026, 08:40:04 AM IST पीएम मोदी और जापानी PM के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीन दिवसीय दौरे पर भारत में हैं। इस दौरान वह गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगीं। पीएम मोदी और ताकाइची के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है।

2 Jul 2026, 07:54:05 AM IST कीव पर रूस का भीषण हमला अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव खत्म होने के आसार हैं। वहीं, रूस और यूक्रेन जंग 4 साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की उस चेतावनी के ठीक बाद रूस ने कीव पर बड़ा हमला कर दिया जिसमें उन्होंने एक बड़े हमले की आशंका जताई थी। गुरुवार सुबह हुए इस भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं।

2 Jul 2026, 07:47:13 AM IST महुआ मोइत्रा पर ऋताब्रता बनर्जी का तंज तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे ऋताब्रता बनर्जी महुआ मोइत्रा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, '...जहां तक महुआ जी का सवाल है। वह बहुत ही नौटंकी करते हैं और जिस तरीके से बात करते हैं। और महुआ जी का सवाल जितना कम हो उतना ही अच्छा है। संसद से क्यों निष्कासित की गईं थीं, सभी को पता है। छोड़िए इसपर टिप्पणी नहीं करना है।'