सब कॉमेडी लगता है, भारतीय वोटर लिस्ट में अपना फोटो देखकर बोलीं ब्राजील की मॉडल लरीसा नेरी

Hindi NewsIndia NewsBrazilian model Larissa Nery spoke after seeing her photo in the Indian voter list
संक्षेप: Larissa Nery: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया यह फोटो नेरी के शहर में ही रहने वाले फोटोग्राफर मेथियर फरेरो ने साल 2017 में खींचा था। यह फोटो कई वेबसाइट पर उपलब्ध था। हालांकि, अब इस तस्वीर को इन प्लेटफॉर्म्स से हटा लिया गया है।

Thu, 6 Nov 2025 10:59 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Larissa Nery: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने स्क्रीन पर एक महिला की तस्वीर दिखाई। साथ लिखा था 'यह कौन है?'। इसके साथ ही महिला की पहचान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। इसी बीच खुद मॉडल सामने आईं हैं और उन्होंने भारत की राजनीति में उन्हें लेकर जारी अटकलों पर जवाब दिया है।

फोटो में नजर आ रही महिला का नाम लारिसा नेरी है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, वह ब्राजील के बेलो होरिजोन्टे में सैलून चलाती हैं और पेशे से हेयर ड्रेसर हैं। वह खुद को डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी बताती हैं। खास बात है कि कभी भी ब्राजील से बाहर गईं ही नहीं हैं। उन्होंने भारत में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल होने पर हैरानी भी जाहिर की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील की न्यूज एजेंसी आओस फेटोस के पत्रकार लुईज फर्नांडो मेनेजेस से बातचीत में नेरी ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह सब कॉमेडी है।'

रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कई वीडियोज में से एक में नेरी कह रहीं हैं, 'उन्होंने वोटर को ठगने के लिए मेरी तस्वीर का ऐसे इस्तेमाल किया, जैसे मैं भारतीय हूं। क्या आपको यकीन हो रहा है। हम किस तरह के पागलपन में जी रहे हैं।' उन्होंने लिखा, 'मैं भारत में रहस्यमयी ब्राजीलियन मॉडल के तौर पर फेमस हो गईं हूं।'

एजेंसी से बातचीत में उन्होंने बताया कि भारतीय चुनावों से मेरा कोई संबंध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रोफेशनल मॉडल भी नहीं हैं और उस समय दोस्त की मदद के लिए एक तस्वीर को लिए तैयार हुईं थीं। उन्होंने जानकारी दी कि फोटोग्राफर ने स्टॉक साइट्स पर उनकी तस्वीर अपलोड करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद हजारों स्थानों पर उनकी यह तस्वीर प्रकाशित हो चुकी है।

फोटोग्राफर क्या बोले

यह फोटो नेरी के शहर में ही रहने वाले फोटोग्राफर मेथियर फरेरो ने साल 2017 में खींचा था। यह फोटो कई वेबसाइट पर उपलब्ध था। हालांकि, अब इस तस्वीर को इन प्लेटफॉर्म्स से हटा लिया गया है। एजेंसी से बातचीत में फरेरो कहते हैं, 'उन्होंने मेरे अकाउंट हैक कर लिए। कई लोग थे जो कई तरह की बातें कह रहे थे।' उन्होंने कहा कि लोगों का शायद यह समझ नहीं आया होगा कि फोटो फ्री प्लेटफॉर्म से ली गई है।

