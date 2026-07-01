'ब्रेन, हार्ट, लंग्स सब गायब,' वेनेजुएला से आए भारतीय नाविक के शव में नहीं था कोई अंग!

वेनेजुएला में भारतीय नाविक राकेश चौहान की संदिग्ध मौत के बाद उनका शव यूपी के देवरिया लाया गया। परिजनों की मांग पर हुए दोबारा पोस्टमार्टम में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि शव से दिल, दिमाग, फेफड़े और किडनी समेत सभी मुख्य अंग गायब थे।

मई 2026 में जब वेनेजुएला के समंदर से खबर आई कि 33 साल के भारतीय नाविक (सीफेयरर) राकेश चौहान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है, तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन असली खौफनाक सच तो तब सामने आया, जब लगभग एक महीने बाद राकेश का शव उनके पैतृक घर पहुंचा। शव को देखते ही एक ऐसा रहस्य गहरा गया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया है।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लगड़ा बाजार टोला के रहने वाले राकेश चौहान नवंबर 2025 में मर्चेंट नेवी के एक जहाज पर नौकरी के लिए वेनेजुएला गए थे। उन्हें 'एक्सफिनिटी' नाम की कंपनी ने भेजा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मई में अचानक कंपनी की तरफ से खबर आई कि राकेश अब इस दुनिया में नहीं रहे।

जब देवरिया पहुंचा खाली 'शव' रिपोर्ट में बताया गया कि वेनेजुएला की सरकार और कंपनी ने कहा था कि राकेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है। करीब एक महीने तक शव को वहां डीप फ्रीजर में रखा गया और 4 जून को उसे देवरिया भेजा गया। वेनेजुएला के अधिकारियों ने न तो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ भेजी और न ही मौत की सही वजह बताई।

जब परिवार को शक हुआ, तो उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों की टीम ने राकेश के शव की जांच की, तो उनके होश उड़ गए।

शव के अंदर का सच किसी हॉरर फिल्म जैसा था: राकेश के शरीर में एक भी मुख्य अंग मौजूद नहीं था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का चौंकाने वाला खुलासा! डॉक्टरों ने पाया कि राकेश का दिमाग, दिल, दोनों फेफड़े, लीवर, किडनी, तिल्ली, पेनक्रियाज, पेट और आंतें... सब कुछ गायब था। यहां तक कि गले के हिस्से जैसे थायराइड, वॉयस बॉक्स और सांस की नली भी शरीर में नहीं थे। शव पर सिर से लेकर गर्दन और छाती से लेकर पेट तक दर्जनों टांके लगे हुए थे, जिससे साफ था कि वहां पहले ही कोई बड़ी चीर-फाड़ की जा चुकी थी। अंग न होने की वजह से भारतीय डॉक्टर मौत का असली कारण ही नहीं बता पाए।

कंपनी के बयानों में झोल: परिवार का आरोप राकेश के पिता राम देव चौहान और उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें शुरुआत से ही अंधेरे में रखा गया।

कंपनी के अधिकारियों ने पहले फोन पर बताया कि राकेश जहाज पर गिर गए थे, उन्हें चोटें आईं और उनका इलाज चल रहा है।

अगली सुबह दूसरी फोन कॉल में कहा गया कि राकेश के बचने की उम्मीद सिर्फ 5% है।

तीसरा फोन में शाम तक उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। जब परिवार ने पूछा कि मौत कैसे हुई, तो कहा गया कि गिरने की चोटों की वजह से जान गई। हालांकि कागजों में पूरी ही कहानी बदल दी गई और बाद में कहा गया कि मौत 'कार्डियक अरेस्ट' (दिल का दौरा पड़ने) से हुई है।

अब परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और वे सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका सीधा सवाल है कि अगर मौत सामान्य थी, तो उनके बेटे के सारे अंग कहां गए?

फेडरेशन ऑफ सीफेयरर्स यूनियन (FSUI) मैदान में भारतीय नाविकों के हक के लिए लड़ने वाले संगठन FSUI ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया है और इसे बेहद गंभीर बताया है। यूनियन का कहना है कि विदेश जाने वाले भारतीय वर्कर्स को इस तरह "बलि का बकरा" नहीं बनने दिया जा सकता।

यूनियन ने मांग की है: वेनेजुएला सरकार से इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच कराई जाए।

वेनेजुएला में मौजूद भारतीय दूतावास तुरंत इस मामले में दखल दे।

पीड़ित परिवार को पूरा मुआवजा और इंसाफ मिले।

क्या पोस्टमार्टम में अंग निकालना सामान्य है? मेडिकल साइंस के मुताबिक, जब किसी की रहस्यमयी हालात में मौत होती है, तो मौत की सही वजह जानने के लिए (जैसे जहर या बीमारी का पता लगाने के लिए) पहले पोस्टमार्टम के दौरान दिल, किडनी या पेट के कुछ हिस्सों के सैंपल जांच के लिए लैबोरेटरी भेजे जाते हैं।

लेकिन राकेश के मामले में डॉक्टरों का कहना है कि सैंपल के नाम पर एक-आध हिस्सा निकालना अलग बात है, पर शरीर के सारे के सारे अंदरूनी अंगों को पूरी तरह गायब कर देना और उसकी कोई रिपोर्ट तक न देना बेहद संदेहास्पद है। इससे 'अंग तस्करी' या किसी बड़े अपराध को छुपाने की बू आ रही है।