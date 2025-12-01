Hindustan Hindi News
BrahMos roared across the Bay of Bengal in a combat launch speed and destructive prowess
दूर बैठे दुश्मनों के ब्रह्मोस से उड़ेंगे होश, बंगाल की खाड़ी में सफल लॉन्च; क्या है इसकी क्षमता

संक्षेप:

भारतीय सेना ने आज बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैट मिसाइल लॉन्च किया। यह लॉन्च दक्षिणी कमांड की ब्रह्मोस यूनिट और ट्राई-सर्विसेज अंडमान और निकोबार कमांड के हिस्सों के साथ समन्वय में किया गया।

Mon, 1 Dec 2025 10:48 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय सेना ने आज बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैट मिसाइल लॉन्च किया। यह लॉन्च दक्षिणी कमांड की ब्रह्मोस यूनिट और ट्राई-सर्विसेज अंडमान और निकोबार कमांड के हिस्सों के साथ समन्वय में किया गया। लंबी दूरी की युद्ध मिसाइल के रूप में इसकी क्षमता बेहद विनाशकारी है। लॉन्चिंग के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता भी शानदार रही और यह लक्ष्य को भेदने में भी कामयाब रही। इस कामयाबी के बाद भारत लंबी दूरी पर सटीक हमले में भारत की क्षमता की पुष्टि हो गई।

आवाज की गति से तीन गुना रफ्तार
यह ब्रह्मोस मिसाइल उन्नत गाइडेंस सिस्टम से लैस है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की गति से लगभग तीन गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरना है। इतनी रफ्तार पर उड़ते हुए भी यह सटीक वार करने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही ब्रह्मोस ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना की तकनीकी क्षमता दुनिया के टॉप मिसाइल सिस्टम्स में से एक है।

यह सफल प्रक्षेपण दक्षिणी कमांड द्वारा किया गया। यह सफल प्रक्षेपण भारत की रक्षा में बढ़ती आत्मनिर्भरता को भी दिखाता है। इसके अलावा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सेना की अडिग तत्परता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह उन्नत तकनीक, दृढ़ संकल्प और युद्ध-तैयार भारत की अडिग भावना का एक प्रेरक प्रदर्शन है।

मायने क्या
यह सफल परीक्षण भारत के लिए काफी मायने रखता है। इसे भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड की ब्रह्मोस यूनिट ने अंडमान-निकोबार कमांड के साथ मिलकर अंजाम दिया। यह बता दें कि अंडमान-निकोबार कमांड सेना, नेवी और एयरफोर्स तीनों के जॉइंट ऑपरेशंस संभालती है। इस सफलता के साथ भारत ने साबित कर दिया है कि वह चाहे, जमीन हो, समुद्र या फिर आसमान, हर जगह दुश्मन का दिल दहलाने की क्षमता रखता है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
