Brahmins profiteering Donald Trump trade advisor Peter Navarro latest take on India Russian oil purchase row ब्राह्मण कमा रहे सबसे ज्यादा मुनाफा... डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी अब जात-पात पर उतरे, फिर उगला जहर, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBrahmins profiteering Donald Trump trade advisor Peter Navarro latest take on India Russian oil purchase row

ब्राह्मण कमा रहे सबसे ज्यादा मुनाफा... डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी अब जात-पात पर उतरे, फिर उगला जहर

अपने जहरीले बोल को आगे बढ़ाते हुए नवारो ने कहा  कि मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि वे समझें कि हो क्या हो रहा है? ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज्यादा मुनाफ़ा कमा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यह बंद हो।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 08:40 AM
share Share
Follow Us on
ब्राह्मण कमा रहे सबसे ज्यादा मुनाफा... डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी अब जात-पात पर उतरे, फिर उगला जहर

यूक्रेन-रूस युद्ध को ‘मोदी का युद्ध’ बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। अब वह भारतीयों को आपस में ही लड़ाने के लिए सनसनीखेज बयान दे रहे हैं। नवारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर देश रूस से तेल खरीद में मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में नवारो ने एक बार फिर ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को सही ठहराया और चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से निकटता वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर रही है।

वाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा,"भारत टैरिफ का महाराजा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ उनके यहां हैं। वे हमें ढेर सारी चीज़ें निर्यात करते हैं। तो, नुक़सान किसे होगा? अमेरिका के मज़दूरों को, करदाताओं को, यूक्रेन के लोगों को। मोदी एक महान नेता हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वे पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों घुल-मिल रहे हैं।" नवारो की यह टिप्पणी भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के संदर्भ में की गई है।

ये भी पढ़ें:टैरिफ के बिना बर्बाद हो जाएगा यूएस, सैन्य शक्ति भी नहीं बचेगी; ट्रंप फिर भड़के

समझें कि हो क्या हो रहा है?

अपने जहरीले बोल को आगे बढ़ाते हुए नवारो ने कहा, "मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि वे समझें कि हो क्या हो रहा है? ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज्यादा मुनाफ़ा कमा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यह बंद हो।" नवारो की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन यात्रा के दौरान आई है, जहाँ उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात की है। सात वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली चीन यात्रा है।

ये भी पढ़ें:ट्रंप टैरिफ की मार से मुंबई का सी फूड इंडस्ट्री बेहाल, संकट में हजारों परिवार

50% टैरिफ लगाने के मुख्य योजनाकार नवारो ही

बता दें कि भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के मुख्य योजनाकार नवारो ही रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रूस के साथ व्यापार को लेकर नई दिल्ली पर हमला बोला था और आरोप लगाया था कि भारत यूक्रेन युद्ध में रूस को फंड मुहैया करा रहा है। नवारो ने कहा था कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय रिफाइनरियां किफायती दरों पर रूसी तेल खरीदती हैं, उसका प्रसंस्करण करती हैं और यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया को तेल का निर्यात करती हैं।

Donald Trump Trump tariffs India US trade deal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।