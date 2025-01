भारत के लिए क्यों खतरनाक है चीन का सुपर डैम, नॉर्थ ईस्ट में मच सकती है तबाही

एक्सपर्ट की राय

धर्मशाला में तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता और डिप्टी डायरेक्टर तेम्पा ग्यालस्टन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि इसका भारत पर बहुत गंभीर असर होगा। उन्होंने कहा, 'साल 2020 में जब इस बांध का विचार आया, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जिसका नाम 'China's super dam in Tiber and its implications for India' और अब इसे आधिकारिक मंजूरी मिल गई है, जिसका मतलब है कि निर्माण तेजी से होगा।'