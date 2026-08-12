'अमेरिकी टेक कंपनियों का करो बहिष्कार' 100% टैरिफ लगाने पर RSS से जुड़ा संगठन भड़का

इसके साथ ही स्वदेशी जागरण मंच ने देश की जनता से अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की अपील की है और भारत सरकार से अमेरिकी टेक और सोशल मीडिया दिग्गज कंपनियों पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है।

रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक सीमा शुल्क (टैरिफ) लगाने वाले अमेरिकी सीनेट के नए विधेयक पर भारत में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच (SJM) ने अमेरिकी कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र सरकार से अपने रुख पर अड़े रहने की अपील की है।

इसके साथ ही स्वदेशी जागरण मंच ने देश की जनता से अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की अपील की है और भारत सरकार से अमेरिकी टेक और सोशल मीडिया दिग्गज कंपनियों पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है।

"बंदूक की नोक पर नहीं हो सकती ट्रेड डील" स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्वनी महाजन ने एक बयान जारी कर कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता और अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर रूस से तेल खरीदने का फैसला भारत का संप्रभु अधिकार है। इसे कोई तीसरा देश डिक्टेट या तय नहीं कर सकता।

अश्वनी महाजन ने साफ शब्दों में कहा, "अगर अमेरिका के रूस के साथ मतभेद हैं, तो वह अपनी विदेश नीति के हिसाब से कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अपने भू-राजनीतिक दबाव के लिए भारत जैसे संप्रभु देशों पर आर्थिक प्रतिबंध या भारी-भरकम टैरिफ को हथियार बनाना पूरी तरह गलत है।"

उन्होंने चेतावनी दी कि भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, लेकिन कोई भी व्यापार वार्ता बंदूक की नोक पर नहीं हो सकती। ट्रेड डील हमेशा बराबरी और आपसी सम्मान के आधार पर ही संभव है।

अमेरिकी सीनेट में पास हुआ है विवादित बिल हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के भारी बहुमत से एक विधेयक पारित किया है। यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल या गैस खरीद रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इस बिल में भारत और चीन सहित 5 देशों को निशाना बनाया गया है, जबकि यूरोपीय सहयोगियों को छूट दी गई है जो खुद रूस से गैस आयात कर रहे हैं। SJM ने अमेरिका के इस दोहरे रवैये को अनैतिक बताया है।

ई-कॉमर्स में FDI वापस लेने की मांग स्वदेशी जागरण मंच ने सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहते हुए सरकार के सामने कई कड़े आर्थिक सुझाव रखे हैं।