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'अमेरिकी टेक कंपनियों का करो बहिष्कार' 100% टैरिफ लगाने पर RSS से जुड़ा संगठन भड़का

By Shubham Sharma
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इसके साथ ही स्वदेशी जागरण मंच ने देश की जनता से अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की अपील की है और भारत सरकार से अमेरिकी टेक और सोशल मीडिया दिग्गज कंपनियों पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है।

U.S. President Donald Trump
भारत पर 100% टैरिफ लगाने पर RSS से जुड़ा संगठन अमेरिका पर भड़का

रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक सीमा शुल्क (टैरिफ) लगाने वाले अमेरिकी सीनेट के नए विधेयक पर भारत में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच (SJM) ने अमेरिकी कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र सरकार से अपने रुख पर अड़े रहने की अपील की है।

इसके साथ ही स्वदेशी जागरण मंच ने देश की जनता से अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार की अपील की है और भारत सरकार से अमेरिकी टेक और सोशल मीडिया दिग्गज कंपनियों पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है।

"बंदूक की नोक पर नहीं हो सकती ट्रेड डील"

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्वनी महाजन ने एक बयान जारी कर कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता और अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर रूस से तेल खरीदने का फैसला भारत का संप्रभु अधिकार है। इसे कोई तीसरा देश डिक्टेट या तय नहीं कर सकता।

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अश्वनी महाजन ने साफ शब्दों में कहा, "अगर अमेरिका के रूस के साथ मतभेद हैं, तो वह अपनी विदेश नीति के हिसाब से कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अपने भू-राजनीतिक दबाव के लिए भारत जैसे संप्रभु देशों पर आर्थिक प्रतिबंध या भारी-भरकम टैरिफ को हथियार बनाना पूरी तरह गलत है।"

उन्होंने चेतावनी दी कि भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, लेकिन कोई भी व्यापार वार्ता बंदूक की नोक पर नहीं हो सकती। ट्रेड डील हमेशा बराबरी और आपसी सम्मान के आधार पर ही संभव है।

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अमेरिकी सीनेट में पास हुआ है विवादित बिल

हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के भारी बहुमत से एक विधेयक पारित किया है। यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल या गैस खरीद रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इस बिल में भारत और चीन सहित 5 देशों को निशाना बनाया गया है, जबकि यूरोपीय सहयोगियों को छूट दी गई है जो खुद रूस से गैस आयात कर रहे हैं। SJM ने अमेरिका के इस दोहरे रवैये को अनैतिक बताया है।

ई-कॉमर्स में FDI वापस लेने की मांग

स्वदेशी जागरण मंच ने सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहते हुए सरकार के सामने कई कड़े आर्थिक सुझाव रखे हैं।

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  • Amazon और Flipkart-Walmart जैसी दिग्गज अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनियों को दी गई छूट और FDI नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लिया जाए।
  • वीजा और मास्टरकार्ड जैसे अमेरिकी पेमेंट नेटवर्क को भारत में फिर से एकाधिकार या पैर जमाने की अनुमति न दी जाए।
  • बैंकों और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स को मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की अनुमति देने वाले विधेयक को फिलहाल रोका जाए।

SJM का कहना है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ, नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ और सेक्शन 301 जैसे अलग-अलग बहानों से अनुचित दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं करना चाहिए।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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