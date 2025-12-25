बॉक्सर नीरज ने पूछा- और कैसे हो, पीएम मोदी ने जवाब दिया- तेरे जैसा ही हूं; VIDEO वायरल
पीएम मोदी से बातचीत के दौरान बॉक्सर नीरज ने पूछा कि और कैसे हो? पीएम मोदी ने तुरंत जवाब दिया कि मैं तेरे जैसा ही हूं। इस पर दोनों हंसने लगते हैं और कार्यक्रम में बैठे अन्य लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव के आखिरी दिन हरियाणा के फतेहाबाद जिले के डांगरा गांव के युवा बॉक्सर नीरज से बातचीत की। खेल कार्यक्रम का समापन समारोह समाइन गांव के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जहां वर्चुअल बातचीत हुई। इस दौरान, बॉक्सर नीरज और पीएम मोदी के बीच कुछ इस लिहाज में बातचीत हुई, जिसे सुनकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। दरअसल, नीरज ने पीएम मोदी से पूछ लिया कि और कैसे हो, जिसका जवाब भी पीएम मोदी ने तुरंत ही दिया कि तेरे जैसा ही हूं।
पीएम मोदी और युवा बॉक्सर की बातचीत का यह वीडियो खुद प्रधानमंत्री ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। वीडियो में बॉक्सर कहता है कि सरजी राम राम हम सभी की तरफ से। इस पर पीएम मोदी कहते हैं, ''नीरज राम-राम।'' इस पर बॉक्सर नीरज पूछता है, ''और कैसे हो?'' जिस पर पीएम मोदी तुरंत जवाब देते हैं, ''मैं तेरे जैसा ही हूं।'' इस पर दोनों हंसने लगते हैं और कार्यक्रम में बैठे अन्य लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। नीरज भी कहता है कि ठीक है जी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
बॉक्सर नीरज से बात करते हुए पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि अच्छा यह लगा होगा कि मेरा नाम नीरज है, मैं भी नीरज चोपड़ा बन जाऊं। इस पर नीरज ने हां में जवाब दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने नीरज को खुद के बारे में बताने के लिए कहा। बातचीत के दौरान, पीएम ने नीरज का गर्मजोशी से स्वागत किया और हल्के-फुल्के अंदाज में उनके हालचाल पूछे। राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले बॉक्सर नीरज ने खेल में फुल-टाइम करियर बनाने की अपनी इच्छा बताई और देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का अपना सपना बताया।
प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या नीरज अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग मैच देखते हैं। नीरज ने जवाब दिया कि वह नियमित रूप से भारत और विदेश के टॉप बॉक्सर्स के मुकाबले देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। बातचीत में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी बात हुई, जिसमें नीरज ने माना कि वह कभी-कभी ट्रेनिंग पर लौटने से पहले शॉर्ट वीडियो देखने लगते हैं। सांसद खेल महोत्सव में बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई। गांव से लेकर संसदीय क्षेत्र स्तर तक आयोजित इस मल्टी-लेवल टूर्नामेंट में लगभग 45,000 एथलीटों ने रजिस्ट्रेशन कराया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें