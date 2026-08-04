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सनातन को गाली देने वाला, उदयनिधि स्टालिन के अरेस्ट पर TVK और BJP दोनों खुश

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की विवादित टिप्पणी पर बवाल मच गया है। मंगलवार को पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। फिलहाल, जांच जारी है। साथ ही स्टालिन ने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है।

Udhayanidhi Stalin
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के विधायक बेटे उदयनिधि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। (PTI Photo/R Senthilkumar)

Udhayanidhi Stalin: तमिलनाडु में विधायक और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार हो गए हैं। खबर है कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनकर टिप्पणी करने के लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब पुलिस के इस ऐक्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने खुशी जताई है। साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख दल TVK यानी तमिलगा वेत्री कषगम ने भी जश्न शुरू कर दिया है।

भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस कार्रवाई के तार सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी से जोड़े हैं। उन्होंने लिखा, 'सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन को एक महिला के बारे में की गई अपनी घिनौनी और अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका ऐसा हश्र होना ही था।'

भाजपा की तमिलनाडु इकाई के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने इन टिप्पणियों को 'घृणित, अश्लील, फूहड़ और शर्मनाक' बताया था। साथ ही उदयनिधि की गिरफ्तारी की मांग की।

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TVK भी खुश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टालिन की गिरफ्तार के बाद चेन्नई में जमकर बवाल हुआ। एक ओर जहां टीवीके समर्थकों ने जश्न मनाया। वहीं, द्रमुक कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। खबरें हैं कि इस दौरान कई डीएमके समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

महिला आयोग भी पहुंची टीवीके

TVK ने आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर स्टालिन के खिलाफ अपना विरोध तेज करते हुए मंगलवार को स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों जगह शिकायतें दर्ज कराईं थीं। तंजावुर पूर्व थाने में टीवीके की तंजावुर मध्य जिला महिला शखा की संयोजक एस भैरवी ने शिकायत दर्ज कराई है। यह विवादास्पद टिप्पणी सोमवार को तंजावुर में 'पनागल बिल्डिंग' के पास उदयनिधि के नेतृत्व में द्रमुक द्वारा किए गए एक प्रदर्शन के दौरान की गई थी।

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क्या हैं आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कावेरी मुद्दे पर उदयनिधि के भाषण के दौरान जब भीड़ 'तृषा, तृषा' के नारे लगा रही थी, तो उन्होंने एक अश्लील और द्विअर्थी टिप्पणी के साथ जवाब दिया। शिकायतकर्ता ने उन पर और द्रमुक आईटी शाखा के पदाधिकारियों पर जानबूझकर महिलाओं को नीचा दिखाने, अभिनेत्री और सामान्य तौर पर महिलाओं को मानसिक पीड़ा पहुंचाने तथा जानबूझकर जन अशांति फैलाने के इरादे से इस घटना का दो मिनट 39 सेकंड का वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया।

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कोर्ट में होगी सुनवाई

खास बात है इस कार्रवाई से पहले ही स्टालिन ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। इसपर 12 बजे सुनवाई होने जा रही है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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