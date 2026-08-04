सनातन को गाली देने वाला, उदयनिधि स्टालिन के अरेस्ट पर TVK और BJP दोनों खुश

तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की विवादित टिप्पणी पर बवाल मच गया है। मंगलवार को पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। फिलहाल, जांच जारी है। साथ ही स्टालिन ने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के विधायक बेटे उदयनिधि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। (PTI Photo/R Senthilkumar)

Udhayanidhi Stalin: तमिलनाडु में विधायक और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार हो गए हैं। खबर है कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनकर टिप्पणी करने के लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब पुलिस के इस ऐक्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने खुशी जताई है। साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख दल TVK यानी तमिलगा वेत्री कषगम ने भी जश्न शुरू कर दिया है।

भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस कार्रवाई के तार सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी से जोड़े हैं। उन्होंने लिखा, 'सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन को एक महिला के बारे में की गई अपनी घिनौनी और अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका ऐसा हश्र होना ही था।'

भाजपा की तमिलनाडु इकाई के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने इन टिप्पणियों को 'घृणित, अश्लील, फूहड़ और शर्मनाक' बताया था। साथ ही उदयनिधि की गिरफ्तारी की मांग की।

TVK भी खुश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टालिन की गिरफ्तार के बाद चेन्नई में जमकर बवाल हुआ। एक ओर जहां टीवीके समर्थकों ने जश्न मनाया। वहीं, द्रमुक कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। खबरें हैं कि इस दौरान कई डीएमके समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

महिला आयोग भी पहुंची टीवीके TVK ने आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर स्टालिन के खिलाफ अपना विरोध तेज करते हुए मंगलवार को स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों जगह शिकायतें दर्ज कराईं थीं। तंजावुर पूर्व थाने में टीवीके की तंजावुर मध्य जिला महिला शखा की संयोजक एस भैरवी ने शिकायत दर्ज कराई है। यह विवादास्पद टिप्पणी सोमवार को तंजावुर में 'पनागल बिल्डिंग' के पास उदयनिधि के नेतृत्व में द्रमुक द्वारा किए गए एक प्रदर्शन के दौरान की गई थी।

क्या हैं आरोप शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कावेरी मुद्दे पर उदयनिधि के भाषण के दौरान जब भीड़ 'तृषा, तृषा' के नारे लगा रही थी, तो उन्होंने एक अश्लील और द्विअर्थी टिप्पणी के साथ जवाब दिया। शिकायतकर्ता ने उन पर और द्रमुक आईटी शाखा के पदाधिकारियों पर जानबूझकर महिलाओं को नीचा दिखाने, अभिनेत्री और सामान्य तौर पर महिलाओं को मानसिक पीड़ा पहुंचाने तथा जानबूझकर जन अशांति फैलाने के इरादे से इस घटना का दो मिनट 39 सेकंड का वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया।