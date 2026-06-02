दिन में बेचते थे किताब और रात में बनाते थे देसी कट्टे; अवैध हथियारों के रैकेट का भंडाफोड़; 13 गिरफ्तार
कर्नाटक पुलिस में बेलागावी में अवैध हथियारों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इस मामले में कम से कम 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कई देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। इनमें से कई आरोपी दिन में किताब की दुकान पर काम करते थे और रात में अवैध हथियार बनाते थे।
कर्नाटक पुलिस ने अवैध बंदूक बनाने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे गैंग ने एक अलग ही स्टाइल पकड़ रखी थी। ये लोग दिन में किताबें बेचते थे और रात में देसी बंदूक और गोला-बारूद बनाते थे। इस गैंग के 13 लोगो को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 9 देसी कट्टे और गोला-बारूद बरामद किया गया है। हथियार सप्लाई का यह रैकेट बेलागावी जिले के खानापुर तालुक के काटागली गांव से चल रहा था।
मुख्य आरोपी के घर से ही हो जाती थी सप्लाई
जानकारी के मुताबिक इस रैकेट का मुख्य आरोपी काटागली का ही रहने वाला है। उसका नाम मारुती सुतार है और वह अपने घर पर ही अवैध हथियार बनाया करता था। पुलिस ने सुतार के पास से एक पिस्तौल बरामद की है और उसके बताने पर ही आठ अन्य लोगों के घरों पर भी छापा मारकर हथियार बरामद किए हैं। आरोपी ने बताया कि वह सिंगल लोडेड और डबल लोडेड दोनों तरह की पिस्तैलों बनाया करता था।
इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मारुति सुतार के अलावा सोमनाथ चौगले, संतोष नायक, मारुती गुडाड्यागोल, बालू नायक, लक्ष्मण गुजानल, बासवराज सलोटगी, बासवंत यारामालकर और लक्ष्मण गौरव नाम के आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जांच में पता चला है कि मरियप्पा नायक नाम का शख्स पिस्तौल बनाने के लिए फंडिंग करता था। वहीं विश्वनाथ देसाई पिस्तौल बनाने की सारी सामग्री की सप्लाई करता था।
देसाई की है किताबों की दुकान
जानकारी के मुताबिक देसाई का उत्तर कन्नड़ के जाइडा में किताबों की दुकान है। उसने अपने साथ काम करने वाले कई आरोपियों को भी दुकान पर काम में लगा रखा था। वे दिन में किताबें बेचते थे और फिर रात में यह काला धंधा किया जाता था। देसाई के ठिकाने से बंदूक के 21 ट्रिगर, गनपाउडर, कारतूस, 420 कैप और 48 जिंदा कारतूस बरामत किए गए।
अवैध पिस्तौल के रैकेट का भंडाफोड़ खानपुर तालुक में 2024 में हुई एक हत्या की जांच के सिलसिले में हुआ। जांच में पता चला कि बंदूक बनाने के लिए एक जरूरी सामान बेलगावी के खंजर गली इलाके से मंगाई गई थी। बंदूक की एक दुकान से ही ये पुर्जे लाए जा रहे थे। दुकाने के मालिक को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उसपर हथियारों के पुर्जे अवैध तरीके से बेचने के आरोप हैं। वह विश्वनाथ देसाई को पुर्जे देता था और देसाई इन्हें अन्य आरोपियों को दे देता था। खानापुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें