27 साल पहले हैदराबाद से गया ऑस्ट्रेलिया, ईसाई लड़की से शादी; हमलावर साजिद अकरम की कुंडली

ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर रविवार को गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें हमलावर साजिद अकरम भी पुलिस की गोली से मारा गया। दूसरा हमलावर उसका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। यह हमला हनुका उत्सव के दौरान यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया, जिसे ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने आतंकवादी घटना घोषित किया है। साजिद मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था, जो 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था और बाद में वहां बस गया। तेलंगाना पुलिस के अनुसार, साजिद का अपने हैदराबाद स्थित परिवार से पिछले कई वर्षों से सीमित संपर्क था।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि साजिद ने ऑस्ट्रेलिया में ईसाई महिला से शादी की थी, जिसके बाद परिवार ने उससे संबंध तोड़ लिए थे। हैदराबाद में रहने वाले उसके भाई ने मीडिया को बताया कि साजिद 25 साल से अधिक समय से ऑस्ट्रेलिया में था और परिवार से कोई संपर्क नहीं था। परिवार को उसके कट्टरपंथी विचारों या गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी। तेलंगाना पुलिस ने कहा कि साजिद की कट्टरता के कारण भारत या तेलंगाना से कोई संबंध नहीं लगता। पुलिस परिवार से संपर्क में है और अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी।