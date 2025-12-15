बोंडी बीच अटैकः हमलावर से बंदूक छीन उसी पर तान दी, कौन हैं ऐसी जांबाजी दिखाने वाले अल अहमद?

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हमले के दौरान एक शख्स कार के पीछे से निकलकर बाहर आया और उसने हमलावर से बंदूक छीनकर उसी पर तान दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं दुनियाभर में उनकी तारीफ हो रही है।

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर पाकिस्तान के दो आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करके 15 मासूमों की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक दोनों हमलावर बाप-बेटे थे और पाकिस्तान के नागरिक थे। 15 साल में यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ सबसे बड़ा हमला है। सोशल मीडिया पर हमले के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि 43 साल के अहमद अल अहमद ने हमलावर से बंदूक छीन कर उसी पर तान दी। उनकी बहादुरी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है।

अहमद अल अहमद की बहादुरी को देखते हुए हमलावर भी सकते में आ जाता है। जानकारी के मुताबिक अहमद फल की दुकान चलाते हैं। उन्हें भी बांह में गोली लगी है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि यहूदियों के त्योहार हनुक्का के मौके पर सिडनी बीच पर सैकड़ों लोक इकट्ठा हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे आतंकी हमला घोषित कर दिया है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर गोली चला रहा है। तभी अहमद कार के पीछे से बाहर आते हैं और तेजी से झपट्टा मारकर हमलावर से बंदूक छीन लेते हैं। वह उसे दूर धकेल देते हैं और उसपर बंदूक तान देते हैं। इसके बाद हमलावर पीछी की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह अपना हथियार फेंक देते हैं। दरअसल उन्हें यह भी डर था कि कहीं पुलिस हमलावर समझकर उनपर गोली ना चला दे। इसके बाद हमलावर एक दूसरा हथियार उठाकर फायरिंग करने लगता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अहमद की तारीफ की है।

अहमद अल अहमद के चचेरे भाई ने कहा कि वह एक हीरो हैं। उनके हाथ में गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि हमला करने वाले आतंकियों की उम्र 50 साल और 24 साल थी। एक हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया था और दूसरा आतंकी अस्पताल में भर्ती है।

न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने बताया कि मृतकों की उम्र 10 से 87 वर्ष के बीच थी। सोमवार सुबह तक कम से कम 42 लोग अस्पतालों में भर्ती थे, जिनमें कई की हालत गंभीर थी। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, ‘‘जो हमने देखा वह पूरी तरह यहूदी-विरोधी आतंकवाद का कृत्य था। यह ऑस्ट्रेलिया के उस महत्वपूर्ण स्थान बॉन्डी बीच पर हुआ, जो खुशी, परिवारों और उत्सवों से जुड़ा है। जो हुआ है, उसने इसे हमेशा के लिए कलंकित कर दिया है।’’