‘लोगों को झूठ बोलने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं?’ चुनाव आयोग पर भड़का हाईकोर्ट, खूब सुनाया

SIR प्रक्रिया में पुराने मतदाताओं से फॉर्म-6 भरवाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि पता बदलने वाले वोटरों को गलत घोषणा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जानिए फॉर्म-8 और फॉर्म-6 पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया।

SIR में वोटरों से फॉर्म-6 भरवाने पर हाईकोर्ट नाराज, कहा- झूठी घोषणा के लिए मजबूर नहीं कर सकता ECI (फाइल फोटो)

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि अगर कोई पहले से पंजीकृत मतदाता अपना आवास बदलता है तो उसे फॉर्म-6 या पहले से भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा करना मतदाता को गलत घोषणा करने के लिए बाध्य करने जैसा है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की झूठी घोषणा करने पर संबंधित व्यक्ति को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।

यह फैसला सालगांवकर परिवार के सदस्यों की याचिका पर आया है। परिवार के छह सदस्यों के नाम संताक्रूज विधानसभा क्षेत्र में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने जाने के बाद मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इन सभी छह सदस्यों के नाम तत्काल अंतिम मतदाता सूची में बहाल करने का आदेश दिया।

पुराने मतदाताओं से फॉर्म-6 भरवाने पर कोर्ट की आपत्ति मामला तब सामने आया जब स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं का फॉर्म-8 स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दरअसल, फॉर्म-8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में पहले से दर्ज मतदाता अपने आवास का पता बदलने की जानकारी अपडेट कराने के लिए करते हैं।

इसके बजाय अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों से दो विकल्पों में से एक चुनने को कहा। उन्हें या तो पहले से भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना था, जिसमें पुराने पते की पुष्टि करनी थी, या फिर फॉर्म-6 भरना था। जबकि फॉर्म-6 का इस्तेमाल पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है।

हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारियों के इस रुख को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि पहले से मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति को फॉर्म-6 भरने के लिए कहना उससे यह गलत घोषणा करवाने जैसा है कि उसका नाम पहले कभी किसी मतदाता सूची में दर्ज ही नहीं था।

फॉर्म-8 ही पता बदलने का कानूनी तरीका हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत पहले से मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति के आवासीय पते में बदलाव दर्ज कराने के लिए फॉर्म-8 ही निर्धारित कानूनी माध्यम है।

अदालत के मुताबिक, किसी पंजीकृत मतदाता को नए सिरे से फॉर्म-6 भरने के लिए बाध्य करना उसकी वास्तविक कानूनी स्थिति को गलत तरीके से पेश करने जैसा है। इससे संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई का खतरा भी पैदा हो सकता है।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा या सॉफ्टवेयर से जुड़ी तकनीकी सीमाओं के आधार पर चुनाव संबंधी निर्धारित कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग के फॉर्म का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें कानून के तहत निर्धारित किया गया है।

झूठी जानकारी देने पर हो सकती है जेल या जुर्माने की सजा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में जानबूझकर गलत लिखित जानकारी या बयान देने पर जेल या जुर्माने का प्रावधान है। अदालत ने सालगांवकर परिवार के इस रुख को सही माना कि वे ऐसी किसी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो।