Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBombay High Court said there can be no justification for bad roads in Mumbai Rs 6 lakh payout for pothole deaths

मुंबई जैसे शहर में खराब सड़कों के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, HC ने दिया मुआवजे का आदेश

संक्षेप: हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि अच्छी सड़कें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। गड्ढों से हुई व्यक्ति की मौतों पर हाईकोर्ट ने 6 लाख का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।

Tue, 14 Oct 2025 07:15 PMJagriti Kumari पीटीआई, मुंबई
share Share
Follow Us on
मुंबई जैसे शहर में खराब सड़कों के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, HC ने दिया मुआवजे का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में खराब सड़कों को कोई बहाना नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी और सरकारें, नागरिकों को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराने के लिए ना केवल बाध्य हैं, बल्कि यह उनका कर्तव्य भी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने गड्ढों और खुले मैनहोल के कारण हुई मौतों के मामले में 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। वहीं चोटों के मामलों में 50,000 रुपये से 2,50,000 रुपये के बीच का मुआवजा देना होगा।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की पीठ ने इस तरह की कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि गड्ढों, खुले मैनहोल और खराब सड़कों के कारण मौतें और दुघटनाएं आम बात हैं और इसलिए संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, "अब समय आ गया है कि गड्ढों के कारण हुई मौतों या उनकी वजह से घायल होने वाले पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। तभी यह संबंधित एजेंसियों के लिए एक चेतावनी होगी।"

जब तक अपनी जेब से…

अदालत ने आगे कहा कि जब तक गड्ढों से होने वाली मौतों और चोटों के लिए जिम्मेदार लोगों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह नहीं बनाया जाता और उन्हें अपनी जेब से आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तब तक वे इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझेंगे। पीठ ने कहा कि टोल और अन्य राजस्व के रूप में करोड़ों रुपये एकत्र होने के बावजूद, सड़कों की दयनीय स्थिति नागरिकों के प्रति उदासीनता को दर्शाती है।

अदालत ने कहा, “खराब और असुरक्षित सड़कों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते, मुंबई केंद्र, राज्य और नगर निकाय के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। MCGM एशिया के सबसे धनी निगमों में से एक है। खराब सड़कें न केवल मानव जीवन को खतरे में डालती हैं, बल्कि कंपनियों की वित्तीय स्थिति सहित अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।”

ये भी पढ़ें:महाकुंभ भगदड़ में मृतक के मुआवजे पर हाईकोर्ट सख्त, मेला अधिकारी को दिया निर्देश
ये भी पढ़ें:न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत तब होती है जब… SC ने क्यों पलटा हाईकोर्ट का फैसला

अनुच्छेद 21 का जिक्र

इस दौरान कोर्ट ने दोहराया कि अच्छी और सुरक्षित सड़कें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों के जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं। कोर्ट ने कहा, "टैक्स देने वाली जनता को सुरक्षित सड़कों सहित उचित नागरिक सुविधाएं प्रदान करना नागरिक अधिकारियों और राज्य एजेंसियों की जिम्मेदारी है।"

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
High Court High Court News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।