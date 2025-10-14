मुंबई जैसे शहर में खराब सड़कों के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, HC ने दिया मुआवजे का आदेश

संक्षेप: हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि अच्छी सड़कें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। गड्ढों से हुई व्यक्ति की मौतों पर हाईकोर्ट ने 6 लाख का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में खराब सड़कों को कोई बहाना नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी और सरकारें, नागरिकों को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराने के लिए ना केवल बाध्य हैं, बल्कि यह उनका कर्तव्य भी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने गड्ढों और खुले मैनहोल के कारण हुई मौतों के मामले में 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। वहीं चोटों के मामलों में 50,000 रुपये से 2,50,000 रुपये के बीच का मुआवजा देना होगा।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की पीठ ने इस तरह की कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि गड्ढों, खुले मैनहोल और खराब सड़कों के कारण मौतें और दुघटनाएं आम बात हैं और इसलिए संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, "अब समय आ गया है कि गड्ढों के कारण हुई मौतों या उनकी वजह से घायल होने वाले पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। तभी यह संबंधित एजेंसियों के लिए एक चेतावनी होगी।"

जब तक अपनी जेब से… अदालत ने आगे कहा कि जब तक गड्ढों से होने वाली मौतों और चोटों के लिए जिम्मेदार लोगों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह नहीं बनाया जाता और उन्हें अपनी जेब से आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तब तक वे इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझेंगे। पीठ ने कहा कि टोल और अन्य राजस्व के रूप में करोड़ों रुपये एकत्र होने के बावजूद, सड़कों की दयनीय स्थिति नागरिकों के प्रति उदासीनता को दर्शाती है।

अदालत ने कहा, “खराब और असुरक्षित सड़कों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते, मुंबई केंद्र, राज्य और नगर निकाय के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। MCGM एशिया के सबसे धनी निगमों में से एक है। खराब सड़कें न केवल मानव जीवन को खतरे में डालती हैं, बल्कि कंपनियों की वित्तीय स्थिति सहित अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।”