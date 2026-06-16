'भाग्यशाली हैं कि ऐसे CJI मिले', सूर्यकांत का मुरीद हुआ HC; पूर्व जज की बेटी पर हमले से जुड़ा केस

पूर्व जस्टिस गौतम पटेल के परिवार को UK में मिल रही धमकियों के बीच CJI सूर्यकांत ने खुद दखल देकर सुरक्षा दिलाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीजेआई के इस कदम की जमकर सराहना की है। जानें क्या है पूरा मामला।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के एक सराहनीय कदम की बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमकर तारीफ की है। दरअसल, रिटायर हो चुके जस्टिस गौतम एस. पटेल के परिवार को यूनाइटेड किंगडम (UK) में धमकियां मिलने और उनकी बेटी पर हुए हमले के बाद CJI ने खुद दखल देकर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीजेआई के इस त्वरित कदम की सराहना करते हुए कहा कि 'हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा नेतृत्व ऐसे मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं।'

कैसे CJI सूर्यकांत ने की मदद? बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरवी घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत के सामने रखे गए दस्तावेजों और तथ्यों के अनुसार CJI सूर्यकांत हाल ही में जब यूके के दौरे पर गए थे, तब उन्हें जस्टिस पटेल की बेटी पर हुए हमले और परिवार को मिल रही धमकियों के बारे में जानकारी दी गई। इस गंभीर स्थिति का पता चलते ही CJI ने तुरंत अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में उच्चायुक्त से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की। CJI ने खुद यह सुनिश्चित किया कि जस्टिस पटेल की बेटी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा? CJI के इस कड़े और सुरक्षात्मक कदम की सराहना करते हुए डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कुछ अहम टिप्पणियां कीं। बेंच ने कहा, "क्या हम वास्तव में भाग्यशाली नहीं हैं कि खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में हस्तक्षेप किया?" बेंच ने आगे कहा, "उन्होंने (CJI) समय निकाला और उच्चायुक्त से मुलाकात कर यह सुनिश्चित किया कि बेटी और परिवार के सदस्यों को सुरक्षा दी जाए। इसलिए, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्य न्यायाधीश इतनी मजबूती और इतनी कुशलता से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं।"

क्यों मिल रही थी जस्टिस पटेल के परिवार को धमकी? यह पूरा मामला एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से जुड़ा है। इस याचिका को मुंबई की तीन प्रमुख बार इकाइयों- बॉम्बे बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया और बॉम्बे इनकॉरपोरेटेड लॉ सोसायटी ने मिलकर दायर किया है। याचिका में रिटायर जस्टिस गौतम एस. पटेल और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ, धमकियों के इस पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है।

बताया जा रहा है कि यह धमकियां दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार विवाद से जुड़ी हुई हैं। इस अहम मामले में जस्टिस पटेल ने अप्रैल 2024 में अपना फैसला सुनाया था। आरोप है कि इसी फैसले की वजह से यूके में उनके परिवार को निशाना बनाया गया और धमकियां दी गईं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- 24 घंटे मिले सुरक्षा बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकार विवाद में फैसला सुनाने वाले रिटायर्ड जस्टिस गौतम पटेल को चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि रिटायर्ड जज के मुंबई स्थित आवास पर उनके न होने पर भी सुरक्षाबल हर वक्त तैनात रहने चाहिए।

धमकियों के बाद क्या हैं हाई कोर्ट के निर्देश? एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए हैं। बेंच ने स्पष्ट किया है कि जब भी जस्टिस पटेल या उनके परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर निकले, तो उनके साथ कम से कम एक सुरक्षाकर्मी जरूर मौजूद होना चाहिए।

हाई कोर्ट ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से इस मामले की जांच पर 'निजी तौर पर ध्यान' देने को कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर पुलिस कमिश्नर खुद इस जांच की निगरानी करते हैं, तो यह उचित होगा।

'जज को धमकाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला' बॉम्बे बार एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर वकील नितिन ठक्कर, दिनयार मदन और नीलेश मोदी ने कोर्ट में जोरदार दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि एक जज को उसके न्यायिक काम के लिए धमकाना वास्तव में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने यह भी बताया कि ये धमकियां मुख्य रूप से उस बेंच को भी निशाना बना रही हैं, जो सैयदना उत्तराधिकार मामले की लंबित अपील पर सुनवाई करने वाली है। वकीलों ने याद दिलाया कि 25 अप्रैल 2024 को रिटायर होने से पहले जस्टिस पटेल ने पहले एक वकील और फिर हाई कोर्ट के जज के रूप में अपने कीमती साल न्यायपालिका को दिए हैं।