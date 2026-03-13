देश में किल्लत, विदेश में कर रहे सप्लाई! LPG संकट पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, केंद्र को नोटिस
देश में एलपीजी की भारी किल्लत के बीच गैस के निर्यात पर HC सख्त हो गया है। नागपुर बेंच ने मुनाफा कमाने के लिए घरेलू गैस विदेश भेजने के आरोप में केंद्र सरकार और CPIL को नोटिस जारी कर तुरंत घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को भारी किल्लत के बीच घरेलू आपूर्ति की कीमत पर एलपीजी के निर्यात को प्राथमिकता देने के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और 'कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड' को नोटिस जारी किया है। यह याचिका छह एलपीजी डीलरों द्वारा दायर की गई है। जस्टिस अनिल एस. किलोर और जस्टिस राज डी. वाकोडे की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीर और बेहद महत्वपूर्ण करार दिया है।
अदालत ने निर्देश दिया है कि जब तक इस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक CPIL को यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी का भंडारण और आपूर्ति केंद्र सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार ही हो। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है।
याचिकाकर्ताओं (डीलरों) के मुख्य आरोप
मेसर्स ओमकार सेल्स और CPIL के पांच अन्य पुराने वितरकों (याचिकाकर्ताओं) का कहना है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एलपीजी सप्लाई चैन बुरी तरह से चरमरा गई है और इसका सीधा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। डीलरों ने इस किल्लत का कारण ईरान, अमेरिका और अन्य मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े हालिया संघर्ष को बताया है, जिसके कारण तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन बाधित हुई है।
मुनाफे के लिए निर्यात
याचिका में आरोप लगाया गया है कि डीलर अपनी 100% एलपीजी जरूरतें CPIL से ही पूरी करते हैं, लेकिन अब वे नागपुर और आसपास के जिलों में घरों, होटलों और छोटे उद्योगों की मांग पूरी करने में असमर्थ हैं। उनका आरोप है कि CPIL ऊंचे वैश्विक दामों का फायदा उठाने के लिए एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए भेज रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू संकट और गहरा गया है।
9 मार्च को CPIL को भेजे गए एक ज्ञापन में डीलरों ने चेतावनी दी थी कि निर्यात की ओर एलपीजी मोड़े जाने से उन्हें भारी वित्तीय और परिचालन संबंधी तनाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहकों को देरी हो रही है और उनके भुगतान अटके हुए हैं।
सरकार के हालिया नियम और आदेश
याचिका में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत जारी 5 मार्च और 9 मार्च के दो आदेशों का हवाला दिया गया है।
9 मार्च का संशोधित आदेश: यह सभी घरेलू और SEZ रिफाइनरियों को निर्देश देता है कि वे अपने पूरे उत्पादन का उपयोग एलपीजी बनाने के लिए करें और उसे सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को उपलब्ध कराएं। इसे पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है।
प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026: 9 मार्च को ही अधिसूचित यह आदेश एलपीजी उत्पादन और घरेलू पीएनजी (PNG) जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है।
CPIL का बचाव
CPIL ने आपूर्ति को निर्यात की तरफ मोड़ने के आरोपों को खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि वह केवल अपनी उस निर्यात रणनीति और अनुबंध से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है, जो मौजूदा संकट से बहुत पहले तय की गई थीं। कंपनी ने तर्क दिया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए पहले से तय सौदों के बीच अचानक घरेलू बाजार को प्राथमिकता देना उसके लिए मुश्किल है।
