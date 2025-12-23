Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsBombay High Court asks fugitive Vijay Mallya when he intends to return to India
पहले भारत आइए, तभी करेंगे आपकी याचिका पर सुनवाई, भगोड़े विजय माल्या को HC से झटका

पहले भारत आइए, तभी करेंगे आपकी याचिका पर सुनवाई, भगोड़े विजय माल्या को HC से झटका

संक्षेप:

इससे पहले ED की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विजय माल्या की याचिका का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि भगोड़ों को देश की अदालतों के सामने पेश हुए बिना, किसी एक्ट की वैधता को चुनौती देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

Dec 23, 2025 05:21 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
देश में भगोड़े घोषित कारोबारी विजय माल्या को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं लौट जाते तब तक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने विजय माल्या को निर्देश दिया है कि वह हलफनामे में बताएं कि वह भारत कब लौटेंगे इसके बाद ही अदालत FEO एक्ट, 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमने यह आदेश पारित किया है कि FEO एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तब तक सुनवाई नहीं की जानी चाहिए, जब तक याचिकाकर्ता खुद को इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में पेश नहीं कर देता।"

विजय माल्या की ओर से क्या तर्क?

इससे पहले विजय माल्या की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने कोर्ट से कहा कि माल्या ने सभी वित्तीय देनदारी खत्म कर दी है। यह तर्क भी दिया गया कहा कि जहां माल्या पर 6,000 करोड़ रुपए की देनदारी थी वहां उनकी संपत्तियों को अटैच कर करीब 14,000 हजार करोड़ की वसूली कर ली गई है। विजय माल्या के वकील ने कहा, “हम इन सभी मामलों को खत्म करना चाहते हैं और अपनी देनदारियों को पूरा करना चाहते है।” इस पर जजों ने चुटकी लेते हुए कहा, "कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में पेश हुए बिना आपराधिक देनदारी को कैसे खत्म किया जा सकता है?"

ED ने जताया कड़ा विरोध

वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि भगोड़ों को देश की अदालतों के सामने पेश हुए बिना किसी एक्ट की वैधता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि FEO एक्ट यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भगोड़े अपराधी कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग ना करें और अपने वकीलों के माध्यम से याचिकाएं दायर करके भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में पेश होने से इनकार करते हुए देश से दूर रहने की कोशिश ना करें। ED की तरफ से कोर्ट को आगे बताया कि विजय माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही एडवांस्ड स्टेज पर है। तुषार मेहता ने यह अनुरोध भी किया कि हाई कोर्ट में याचिकाओं के पेंडिंग होने को ब्रिटेन में कार्यवाही में बचाव के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए।

अगली सुनवाई को 12 फरवरी को

इस दौरान जजों ने बताया कि माल्या ने एक और याचिका भी दायर की है। दरअसल विजय माल्या ने खुद को उन्हें भगोड़ा घोषित करने वाले आदेश के खिलाफ एक वैधानिक अपील की है। इस अपील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिलहाल उस पर सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई को 12 फरवरी तक के लिए टाल दी है।

