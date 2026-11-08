यह महिला नहीं है; ट्रांसजेंडर पीड़िता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपी की दलील; HC क्या बोला

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने ट्रांसजेंडर के संबंध में ऐतिसाहिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति खुद को महिला के रूप में मानता है, तो उसे भी BNS के महिला सुरक्षा प्रावधानों का लाभ लेने का अधिकार है।

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक याचिका कि सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि एक ट्रांसजेंडर महिला को भी भारतीय न्याय संहिता की महिला सुरक्षा के प्रावधानों का कानूनी लाभ लेने का अधिकार है। कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका के संबंध में सुनाया, जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोपी ने तर्क दिया था कि पीड़िता महिला नहीं है, ऐसे में केस को रद्द किया जाना चाहिए।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस मेहरोज के. पठान ने कहा कि पीड़िता शुरुआत से ही खुद को महिला बता रही है। ऐसे में पीड़िता की पहचान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस पठान ने कहा, "FIR को देखने से पता चलता है कि शिकायतकर्ता/पीड़िता ने खुद को महिला बताया है। ऐसे में, जब आरोपी खुद को आरोप मुक्त कराने की मांग कर रहा है, तो इस चरण में पीड़िता की इस पहचान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।"

उन्होंने कहा, "हमले और किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तब भी लागू हो सकते हैं, जब पीड़िता एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो जो खुद को महिला मानती हो।" यह कहते हुए जज ने केस रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रांसजेंडर महिला शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर कार्यरत है। उसने अक्तूबर 2025 में शादी का झूठा वादा करके उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। इस मुद्दे पर आरोपी के वकील की तरफ से दलील दी गई कि BNS की धारा 75 केवल 'महिला' (यानी जैविक रूप से स्त्री) पर लागू होती है, इसलिए यह एक ट्रांसजेंडर पीड़िता पर लागू नहीं हो सकती। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि पीड़िता को ट्रांसजेंडर पहचान का आधिकारिक प्रमाण पत्र कथित घटनाओं के बाद मिला था।