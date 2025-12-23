भगोड़े विजय माल्या को HC से झटका, भाजपा-कांग्रेस के बैंक खाते में कितने रुपए? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: ED की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विजय माल्या याचिका का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि भगोड़ों को देश की अदालतों के सामने पेश हुए बिना किसी एक्ट की वैधता को चुनौती देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

देश में भगोड़े घोषित कारोबारी विजय माल्या को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने विजय माल्या को निर्देश दिया है कि वह हलफनामे में बताएं कि वह भारत कब लौटेंगे, इसके बाद ही अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस सहित कई पार्टियों की आर्थिक स्थिति का खुलासा हुआ है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

पहले भारत लौटना होगा, तभी करेंगे आपकी याचिका पर सुनवाई, भगोड़े विजय माल्या को हाईकोर्ट से झटका देश में भगोड़े घोषित कारोबारी विजय माल्या को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं लौट जाते तब तक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने विजय माल्या को निर्देश दिया है कि वह हलफनामे में बताएं कि वह भारत कब लौटेंगे इसके बाद ही अदालत FEO एक्ट, 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। पढ़ें पूरी खबर…

बांग्लादेश की तरफ निगाह उठाकर भी देखा तो… भारत का नाम लेकर पाक नेता की गीदड़भभकी बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में आई तल्खी के बीच हाल ही में पाकिस्तान के एक नेता ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी नेता के बोल से यह साफ है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में शहबाज़ शरीफ की पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (PML) के नेता कामरान सईद उस्मानी ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि बांग्लादेश पर किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें जवाब देंगी। पढ़ें पूरी खबर…

कांग्रेस नेताओं को नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे उगते हैं या ऊपर: शिवराज चौहान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-जी राम जी एक्ट को ग्रामीण भारत को बदल देने वाला बताया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के समय लाई गई योजना से कहीं बेहतर है। नागौर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि इस योजना में गांवों के समग्र विकास और मजदूरों के लिए बढ़े हुए रोजगार अवसरों के प्रावधान हैं। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस चिंतित है और योजना की आलोचना कर रही है। वह दावा कर रही है कि इससे नौकरियां छिन जाएंगी। यह कहीं बेहतर योजना है जो गांवों को पूरी तरह बदल देगी।' पढ़ें पूरी खबर…

भाजपा के पास 6900, कांग्रेस के खाते में महज 53 करोड़; चौंकाने वाला बैंक बैलेंस दिल्ली में इस साल हुए विधानसभा चुनावों के बाद चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा सौंपे गए वित्तीय खुलासों में देश की प्रमुख पार्टियों की आर्थिक स्थिति का बड़ा अंतर सामने आया है। इन खुलासों के मुताबिक, केंद्र और अब दिल्ली की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पास 6,900 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि है। वहीं उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास पार्टी मुख्यालय से लेकर राज्य और जिला इकाइयों को मिलाकर मात्र 53 करोड़ रुपये की राशि है। पढ़ें पूरी खबर…