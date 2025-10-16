Hindustan Hindi News
60 करोड़ के फ्रॉड केस में शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली कोर्ट से राहत, रद्द करनी पड़ी फॉरेन ट्रिप

संक्षेप: शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक कारोबारी ने 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया है। कोर्ट ने शेट्टी से साफ कहा है कि वह इतने पैसे जमा कराए बिना विदेश नहीं जा सकतीं।

Thu, 16 Oct 2025 04:37 PM
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को अदालत से मिले झटके के बाद उन्हें अपनी फॉरेन ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी है। दरअसल 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद उन्हें अपना यह दौरा रद्द करना पड़ा है। गुरुवार को शिल्पा शेट्टी के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि किया कि अभिनेत्री अपने और अपने पति राज कुंद्रा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को कोर्ट द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित करने से इनकार करने के बाद शेट्टी अब इस यात्रा की योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगी।

बता दें कि इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत दंपति के खिलाफ LOC जारी किया था। इसके बाद शिल्पा शेट्टी ने विदेश जाने की परमीशन के लिए LOC को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि कोर्ट ने इस अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया।

शिल्पा शेट्टी पर क्या आरोप?

यह पूरा मामला शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज कराए गए एक केस से जुड़ा है। शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम को कंपनी के निदेशक दीपक कोठारी द्वारा दर्ज कराए गए इस शिकायत में दावा किया गया है कि दंपति ने 2015 और 2023 के बीच उनके साथ धोखाधड़ी की। कोठारी ने आरोप लगाया कि दंपति ने अपने कारोबार को बढ़ाने के बहाने से उनसे पैसे लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल उन्होंने निजी खर्चों के लिए किया।

दंपति ने किया है आरोपों का खंडन

कथित तौर पर कोठारी ने अपने पैसे वापस लेने की बहुत कोशिशें कीं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर निजी लाभ के लिए पैसों की बेईमानी करने का आरोप लगाया। वहीं शिल्पा और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वे जांच एजेंसियों के सामने पूरी सच्चाई रखेंगे।

