लूथरा बंधुओं की बढ़ी मुश्किलें; गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में हाई कोर्ट ने रद्द की जमानत, सरेंडर करने का आदेश
चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि आरोपी की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों के कारण हुई इस बड़ी घटना में 25 लोगों की मौत हो गई, जिससे उनके परिवारों को कभी न भरपाई हो सकने वाला नुकसान हुआ।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा के 'रोमियो लेन' नाइटक्लब में पिछले साल दिसंबर में लगी आग में 25 लोगों की मौत मामले में आरोपी क्लब मालिकों और एक कारोबारी साझेदार की जमानत मंगलवार को रद्द कर दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉ. नीला गोखले की एकल पीठ ने यह आदेश निचली अदालत द्वारा आरोपियों को जमानत देने के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई के दौरान दिया।
गोवा के 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में 6 दिसंबर 2025 को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और 50 अन्य झुलस गए थे। सौरव और गौरव लूथरा, अपने कारोबारी साझेदार अजय गुप्ता के साथ, बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी अर्पोरा एलएलपी में साझेदार थे, जो नाइटक्लब का परिचालन करती थी। निचली अदालत ने इस साल अप्रैल में तीनों आरोपियों को जमानत दे दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने मंगलवार को उन्हें सुनवाई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया। साथ ही उन्हें निचली अदालत में नए सिरे से जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी।
अभियोजन पक्ष ने क्या कहा?
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सोमनाथ कार्पे ने संवाददाताओं से कहा कि अदालत ने जमानत खारिज करने की सभी पांचों अर्जियों को मंजूरी दे दी है जिनमें से तीन अर्जियां आग लगने की घटना के मामले में गैर-इरादतन हत्या के तीन आरोपियों से जुड़ी हैं जबकि दो अर्जियां नाइटक्लब के लिए मंजूरी लेने से संबंधित धोखाधड़ी के मामले के आरोपियों से संबंधित हैं। अभियोजन पक्ष ने लूथरा बंधुओं और गुप्ता को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि उन पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
चार्जशीट में क्या आरोप?
इस मामले में दाखिल आरोप पत्र के अनुसार, आरोपियों पर गैर-इरादतन हत्या, इंसानी जान को खतरे में डालने वाले कृत्य, आग और ज्वलनशील पदार्थों के मामले में लापरवाही, जालसाजी, नकली दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने और आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।